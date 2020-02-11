17:27 (мск), источник: BBC News Русская служба
Сирийские войска взяли под контроль трассу Дамаск-Алеппо. Почему это важно?
Правительственные войска Сирии впервые с 2012 года взяли под свой контроль стратегически важную трассу М5
Силы Асада ведут наступление против повстанцев, которые продолжают удерживать последний участок страны.
Продвигающиеся войска оттеснили повстанцев и около 3 млн мирных жителей на север, к турецкой границе.
Взятие трассы М5, проходящей через Дамаск, Хомс, Хаму и Алеппо, уже несколько лет было одной из главных задач, поставленных перед правительственными силами. Это важнейшая автомагистраль, являющаяся основой всей транспортной системы страны. Трасса протяженностью 474 км проходит от границы с Иорданией на юге, через Дамаск и далее на север до Алеппо, второго по величине города Сирии.
О полном контроле сирийских войск над трассой сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
Между тем Турция направила дополнительные силы на наблюдательные посты в Идлибе после того, как пятеро турецких военных погибли в результате обстрела сирийской армии.
«Конвой [в который входят спецназовцы] отправился к наблюдательным постам в Идлибе в условиях строжайшей секретности», — сообщило агентство Анадолу.
В группу также входит транспорт с глушителями радиосигналов и санитарные машины.
За последнюю неделю турецкая армия уже отправила большое количество техники и сотни военных для укрепления своих наблюдательных постов.
В результате обстрела сирийскими войсками погибло пятеро турецких военных. За неделю до этого жертвами обстрела со стороны сирийских военных стали восемь турецких военнослужащих. По данным Анкары, турецкие подразделения ответили «агрессивным огнем» по сирийским военным целям.
Сложившаяся в Идлибе ситуация вызывает обеспокоенность у Кремля, заявившего, что все нападения на сирийские и российские войска должны прекратиться, и все договоренности с Турцией должны выполняться.
«Это было и остается очень важным, — заявил
«Мы считаем подобные вылазки из Идлиба недопустимыми», — добавил он.