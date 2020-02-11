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18:06 (мск), источник: Интерфакс

В Конституции предложено учесть пожизненный статус сенатора для экс-президентов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU — Поправки ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию предусматривают, что бывшие президенты РФ смогут получить пожизненный статус члена Совета Федерации.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников, в поправке указано, что экс-президент получает такое право после окончания срока его полномочий и при досрочном прекращении полномочий в случае отставки.

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При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации.

Как уточнил Крашенинников, «вышеуказанные предложения были инициированы членами рабочей группы, исходя из изучения опыта работы верхних палат парламентов в различных странах».

Соответствующие поправки были внесены в Госдуму группой депутатов и сенаторов, входящих в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В их числе Крашенинников, Андрей Клишас, Константин Косачев, Андрей Макаров и ряд других.

Ранее рабочая группа по поправкам Конституции предложила увеличить президентскую квоту сенаторов до 30 человек, из них семь сенаторов будут занимать эту должность пожизненно.

Кроме того, в поправках ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию РФ предлагается передать Совету Федерации полномочия по назначению и освобождению от должности главы Счетной палаты. Сейчас это делает Госдума.

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