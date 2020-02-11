Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Инженер Чернобыльской АЭС вернулся в Припять В начале февраля исполнилось 50 лет со дня основания украинского города Припять
Фоторепортажи
12Как открывался первый в Советском Союзе «Макдоналдс»
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
20:18 (мск), источник: Интерфакс

Запуск газопровода Nord Stream 2 наметили на конец 2020 года

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU — Запуск газопровода «Северный поток 2» (Nord Stream 2) ожидается в конце 2020 года, говорится в презентации, подготовленной ко Дню инвестора компании.

Источник: РИА "Новости"

В начале января президент РФ Владимир Путин выражал надежду, что газопровод будет построен «до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена».

Россия сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток 2», однако сроки его завершения сдвинутся на несколько месяцев (из-за санкций США — ИФ), заявил он. «Мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров», — подчеркнул глава государства.

Читайте также
СМИ: США намерены ввести новые санкции против «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп 20 декабря 2019 года подписал оборонный бюджет США (NDAA) на будущий год, в который законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в «Северном потоке 2». Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, и их топ-менеджеров, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США. Запрет, прописанный в новом военном бюджете, вступил в силу немедленно.

Трубоукладчик «Северного потока 2» — компания Allseas — приостановил строительство газопровода из-за этого закона и отвел суда с трассы магистрали.

Предполагается, что строительство газопровода будет продолжено с использованием суда «Академик «Черский». В 2015 году «Газпром» купил многоцелевое строительное судно, которое позднее получило это название. Сейчас судно проходит масштабную модернизацию, завершение которой намечено на 2020 год.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Меркель: проект «Северный Поток-2» необходимо реализовать, несмотря на санкции США
Во время загрузки произошла ошибка.
12 января© Ньюстюб
Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название
В Польше россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь
Boeing впервые с 1962 года не получил заказов на самолеты
Умер чемпион СССР по футболу в составе московского «Спартака»
ЦБ продаст правительству Сбербанк по рыночной цене
Ученые сделали очередное «предупреждение человечеству»
В США пес спас хозяев от опасности, которую те не замечали
Здоровье
Россиянам раскрыли влияние алкоголя на коронавирус Свое мнение высказал главный нарколог Минздрава.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Горячие темы на Авто
У нас рынок или где? 203
Вы все тут ) 188
Ворчание седовласого мужика 148
Выбор резины 143
Кино
Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2» Показ картины прервали из-за эвакуации
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Женщина погибла в попытках сделать фото
Ученые нашли ген долголетия
Антивирусы: топ-10 лучших. Бесплатно
Леди
Зеллвегер, Терон, Йоханссон: лучшие образы «Оскара 2020» Самые роскошные наряды кинопремии года.
Новости партнеров
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Выступал весь российский бомонд: миллиардер не поскупился на юбилей жены
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь