Запуск газопровода Nord Stream 2 наметили на конец 2020 года

В начале января президент РФ Владимир Путин выражал надежду, что газопровод будет построен «до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена».
Россия сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток 2», однако сроки его завершения сдвинутся на несколько месяцев (из-за санкций США — ИФ), заявил он. «Мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров», — подчеркнул глава государства.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря 2019 года подписал оборонный бюджет США (NDAA) на будущий год, в который законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в «Северном потоке 2». Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, и их топ-менеджеров, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США. Запрет, прописанный в новом военном бюджете, вступил в силу немедленно.
Трубоукладчик «Северного потока 2» — компания Allseas — приостановил строительство газопровода из-за этого закона и отвел суда с трассы магистрали.
Предполагается, что строительство газопровода будет продолжено с использованием суда «Академик «Черский». В 2015 году «Газпром» купил многоцелевое строительное судно, которое позднее получило это название. Сейчас судно проходит масштабную модернизацию, завершение которой намечено на 2020 год.