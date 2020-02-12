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13:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Верующие попросили госзащиты от силовиков

В России заговорили о должности омбудсмена по делам религии.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Представители президентского Совета по взаимодействию с религиозными объединениями призвали учредить должность омбудсмена по правам верующих, а заодно организовать курсы религиозного просвещения силовиков. Участники дискуссии в Общественной палате РФ пожаловались, что МВД, СКР, прокуратура «и особенно ФСБ» оказывают давление на верующих. Христиане-протестанты согласны с необходимостью ввести институт уполномоченного, а в РПЦ считают необходимым сначала «деполитизировать вопросы религиозной свободы».

Во вторник на форуме в ОП РФ член президентского Совета по взаимодействию с религиозными объединениями Анатолий Пчелинцев предложил учредить в России институт уполномоченного по правам верующих либо даже создать специальный государственный орган, занимающийся этой темой. Также Пчелинцев считает необходимым, чтобы учебные заведения, занимающиеся подготовкой кадров для правоохранительных органов, открывали профильные кафедры и курсы для изучения вопросов религии.

«Сотрудники ФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры пытаются бороться с экстремизмом, совершенно не зная и не понимая тему религии и элементарных вещей, связанных с ней», — полагает он.

Зампред комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ Андрей Себенцов назвал «репрессивной» политику силовых структур (особо отметив ФСБ), которые «плодят из верующих врагов государства». Преподаватель Омской академии МВД Любовь Денисова, отметив, впрочем, что на форуме присутствует в качестве ученого, а не представителя МВД, согласилась, что силовики, в особенности центр «Э», «не очень хорошо ориентируются в религиозных вопросах».

«В повестку дня вошел искусственный бессодержательный спор о том, чтобы внести имя Бога в преамбулу Конституции, — отметил религиовед Михаил Шахов.— Между тем в нашем законодательстве полно правовых коллизий в сфере свободы совести и религии». В качестве примера Шахов сослался на судебную практику по делам «свидетелей Иеговы»:

Как разграничить уголовно наказуемую ответственность за деятельность запрещенной организации и право человека на религиозную свободу?
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Российский суд приговорил свидетеля Иеговы из Дании к шести годам за экстремизм

В 2017 году Верховный суд РФ принял решение о ликвидации и запрете «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» и его региональных филиалов, поддержав мнение Минюста об экстремистской деятельности организации. При этом суд разъяснил, что сама религия «свидетелей» не запрещена: верующие, как и прежде, могут ее исповедовать. Тем не менее по всей России на «свидетелей Иеговы» продолжают заводить уголовные дела об экстремизме. Так, лидер орловской общины «свидетелей Иеговы» гражданин Дании Деннис Кристенсен в феврале 2019 года приговорен к шести годам колонии. За год еще восьмерых его единоверцев приговорили к лишению свободы, несколько десятков арестованы. В списке «Мемориала» говорится про минимум 202 случая уголовного преследования «свидетелей».

«С принятием в 2016 году провокационного и абсолютно неграмотного “закона Яровой” (установил ответственность за “незаконную миссионерскую деятельность”.— “Ъ”) противоречия в сфере государственно-конфессиональных отношений обострились во многих российских регионах», — подтвердил «Ъ» член правления Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Константин Бендас. Епископ отметил, что вопрос об учреждении института омбудсмена по защите свободы совести и прав верующих обсуждался на ряде протестантских площадок, в том числе в Консультативном совете глав протестантских церквей России. «Абсолютное большинство выражают поддержку идее», — заявил он.

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«Свидетели Иеговы» свидетельствуют против СКР

Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе выразил мнение, что, прежде чем создавать новые институты, необходимо «деполитизировать вопросы религиозной свободы». В беседе с «Ъ» он добавил: «В Русской православной церкви вопрос создания уполномоченного по правам верующих ожидаемо воспринимается через призму работы печально известного Совета по делам религий (действовал при правительстве СССР с 1965 по 1991 год.— “Ъ”), а также обер-прокурора Синода (высший орган церковно-государственного управления церковью, был создан Петром Первым в 1721 году, просуществовал до 1917 года.— “Ъ”). Оба этих института оставили далеко не самый лучший след в истории церкви в совершенно разные ее периоды».

Член СПЧ, глава Комитета против пыток Игорь Каляпин также считает, что введение должности омбудсмена по защите прав верующих «кардинально ничего не изменит». Каляпин добавил, что сталкивался со многими жалобами на представителей силовых структур от верующих «свидетелей Иеговы» и связывает это с «непониманием» силовиками того, «что такое права человека, а уж тем более права человека в сфере свободы совести и вероисповедания». «Вместо того чтобы плодить все новых и новых уполномоченных, мы должны потребовать, чтобы органы СКР начали наконец работать нормально — так, как написано в законе», — уверен правозащитник.

Наталья Глухова, Павел Коробов

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