18:21 (мск), источник: BBC News Русская служба
Гудбай, Байден? Станет ли Сандерс противником Трампа на выборах президента США
Бывший
Триумфатор вечера в
Однако своего ближайшего преследователя — 38-летнего Пита Буттиджича, придерживающегося более центристских взглядов — он обошел лишь на 1,6%, что составляет примерно 4300 голосов.
Результаты предварительных выборов в штате
«Во время кампании 2016 года даже демократы считали его слишком левым и радикальным претендентом, — говорит политолог, профессор университета
В США Берни Сандерса действительно считают социалистом.
К полуночи по местному времени результаты огласили результаты с 90% избирательных участков, где голосовали представители Демократической партии. По официальным данным, независимый сенатор получил 26% голосов, ненамного опередив бывшего мэра города Саут Бэнд в штате Индиана Пита Буттиджича. Сенатор от штата Миннесота Эмми Клобушар стала третьей, получив почти 20% голосов.
«Мы побеждаем, — сказал он. — Так проголосовали люди в (штате) Айова, и, победив здесь сегодня, мы отправимся в Неваду, Южную Каролину, и там мы тоже победим».
Результаты голосования в штате
Успех Берни Сандерса в
Джо Байден — единственный кандидат, опережающий Берни Сандерса в национальных опросах — ранен, и, возможно, смертельно.
Пит Буттиджич уверено занял второе место, но пока неясно, ожидает ли его такой же успех за пределами первых двух проголосовавших штатов.
Его ближайшая соперница в левом либеральном крыле — [Элизабет] Уоррен — еще должна доказать, что может приблизиться к Сандерсу. Успех Эми Клобушар говорит о том, что она все время будет
В 2016 году Сандерс уперся в избирательную стену как раз после
Он может стать самым левым кандидатом из всех, кого демократы номинировали на президентский пост со времен Джорджа Макговерна. И среди партийного истеблишмента есть еще многие, кто с замиранием сердца вспоминает, как в 1972 году его разгромил Ричард Никсон.
Энтони Зуркер
Обозреватель
Бывший мэр города Саут Бэнд Пит Буттиджич, которого оппоненты часто обвиняют в отсутствии опыта в большой политике, в ответ на победу сенатора Сандерса объявил, что тот не сможет составить конкуренцию Дональду Трампу.
«Мы не сможем победить самого спорного президента в современной истории Америки, голосуя за человека, которого не поддерживает большинство, — сказал он, выступая перед своими сторонниками в городке Наша в штате
Берни Сандерс действительно придерживается радикальных, с точки зрения американских избирателей, позиций.
Проигравший в ходе этого голосования Джо Байден, до предварительных выборов считавшийся фаворитом в борьбе за выдвижение, объявил, что не намерен сдаваться. Еще до оглашения результатов голосования в
«Очень важно, что Айова и Невада уже высказали свое мнение, — сказал Байден, перепутав штат
«Супервторник» — это день в США, когда предварительные выборы пройдут в наибольшем количестве штатов. В этом году оно состоится в 15 штатах Америки.
Традиционно по результатам голосования определяется и наиболее вероятный претендент на президентский пост от одной из партий. Похоже, бывший лидер гонки,
экс-вице-президентДжо Байден им уже не станет.
При этом аналитики без излишнего оптимизма оценивают и шансы нынешних победителей — Берни Сандерса и Пита Буттиджича — на успех в президентской гонке.
«Оба представляют слишком разные фракции в Демократической партии, — говорит Джонатан Сандерс. — Сандерса поддерживают молодежь и крайне левые сторонники демократов, и его вряд ли поддержат на юге и Среднем Западе США, а открытый гей Буттиджич не пользуется популярностью в консервативных штатах».
Кирилл Белянинов