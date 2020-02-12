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11:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Gallup: Трамп и Путин — самые известные в мире политики

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019 году сохранили статус наиболее известных политиков в мире, сообщил РБК со ссылкой на опрос Gallup International. В пятерку лидеров также вошли канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

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фотографий
8
фотографий

Топ-5 самых известных мировых политиков:

  • президент США Дональд Трамп — 89 пунктов по индексу известности,
  • президент России Владимир Путин — 84 пункта,
  • канцлер Германии Ангела Меркель — 77 пунктов,
  • папа римский Франциск — 76 пунктов,
  • президент Франции Эмманюэль Макрон — 73 пункта.

Наименее известными (из 13, о которых спрашивали респондентов) оказались президент Ирана Хасан Роухани (60 пунктов), президент Бразилии Жаир Болсонару (56 пунктов) и премьер-министр Индии Нарендра Моди (54 пункта).

Кому опрошенные симпатизируют больше всего:

  • папа римский Франциск (53% относится благоприятно против 23%, относящихся неблагоприятно),
  • канцлер Германии Ангела Меркель (46% против 31%),
  • президент Франции Эмманюэль Макрон (40% против 33%),
  • премьер-министр Индии Нарендра Моди (26% против 28%),
  • премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (30% против 38%),
  • президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (30% против 40%),
  • президент России Владимир Путин (36% против 48%),
  • председатель КНР Си Цзиньпин (29% против 41%),
  • президент США Дональд Трамп (31% против 58%).

Сильно отрицательное отношение к Трампу отмечается в странах Западной Европы (63%) и на Ближнем Востоке (73%). В Индии (45%) и странах Африки (10%) к нему относятся благосклонно.

У президента России рейтинги также выше в Индии (47%), Африке (34%), России (22%), Западной Азии (18%) и Европе вне Евросоюза (5%).

Негативное отношение к нему испытывают в США (60%), Западной Европе (50%), на Ближнем Востоке (28%) и в Восточной Азии (17%).

Gallup International задала респондентам в разных государствах вопрос об их отношении к ведущим мировым лидерам. В ноябре-декабре 2019 года было опрошено почти 50 тыс. человек в 46 странах мира. В России в опросе приняло участие 1500 респондентов из всех регионов страны. В России эксклюзивным представителем Gallup International является исследовательский холдинг «Ромир».

Как ранее сообщал ВЦИОМ, рейтинги доверия к российской власти показали снижение по сравнению с показателями конца января этого года. Показатели Владимира Путина, выросшие после послания Федеральному собранию 15 января на 5%, понизились на 0,9%. Показатели «Единой России» вернулись к январским значениям 34,2%. А вот доверие к Дмитрию Медведеву с начала года упало почти на 10%.

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