Gallup: Трамп и Путин — самые известные в мире политики

Топ-5 самых известных мировых политиков:
Наименее известными (из 13, о которых спрашивали респондентов) оказались президент Ирана Хасан Роухани (60 пунктов), президент Бразилии Жаир Болсонару (56 пунктов) и премьер-министр Индии Нарендра Моди (54 пункта).
Кому опрошенные симпатизируют больше всего:
Сильно отрицательное отношение к Трампу отмечается в странах Западной Европы (63%) и на Ближнем Востоке (73%). В Индии (45%) и странах Африки (10%) к нему относятся благосклонно.
У президента России рейтинги также выше в Индии (47%), Африке (34%), России (22%), Западной Азии (18%) и Европе вне Евросоюза (5%).
Негативное отношение к нему испытывают в США (60%), Западной Европе (50%), на Ближнем Востоке (28%) и в Восточной Азии (17%).
Gallup International задала респондентам в разных государствах вопрос об их отношении к ведущим мировым лидерам. В ноябре-декабре 2019 года было опрошено почти 50 тыс. человек в 46 странах мира. В России в опросе приняло участие 1500 респондентов из всех регионов страны. В России эксклюзивным представителем Gallup International является исследовательский холдинг «Ромир».
Как ранее сообщал ВЦИОМ, рейтинги доверия к российской власти показали снижение по сравнению с показателями конца января этого года. Показатели Владимира Путина, выросшие после послания Федеральному собранию 15 января на 5%, понизились на 0,9%. Показатели «Единой России» вернулись к январским значениям 34,2%. А вот доверие к Дмитрию Медведеву с начала года упало почти на 10%.