14:29 (мск), источник: ТАСС
В России создадут систему мониторинга реализации нацпроектов
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ создаст
«Важно видеть общую картину исполнения нацпроектов на всех уровнях, совместно с министрами, руководителями нацпроектов вести оперативный мониторинг того, что происходит, в режиме онлайн», — отметил глава кабинета министров.
Председатель правительства отметил, что нынешнее заседание — первое для президиума Совета в новом составе, поскольку указ о его формировании президент РФ Владимир Путин подписал в конце прошлой недели. Однако Мишустин заметил, что «работа начинается не с чистого листа, подготовлена достаточно серьезная база, есть целевые показатели, есть сроки, в бюджете заложены все необходимые средства».
«В прошлом году началась практическая реализация национальных проектов, и сегодня мы обсудим, как организовать проектную деятельность более эффективно, надо, чтобы уже в ближайшее время люди увидели реальные результаты нашей работы», — подчеркнул
Он напомнил, что ранее давал поручения Минэкономразвития и руководителям нацпроектов до 20 февраля представить предложения по уточнению единого плана достижения национальных целей, в том числе с учетом новых задач, которые были поставлены президентом РФ в послании Федеральному собранию. «Координировать эту работу будут мои заместители. Прошу
По мнению Мишустина, создание
Мишустин также потребовал неукоснительного соблюдения графика финансирования выполнения национальных проектов.
«Все финансовые вопросы должны решаться оперативно, средства до исполнителя доходить в установленный срок, а не к концу года, как у нас иногда бывает», — указал председатель правительства на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Он подчеркнул: «Здесь любое затягивание сроков я буду считать недопустимым». «Прошу всех это иметь в виду», — обратился Мишустин к участникам заседания.
«Сегодня уже середина февраля, а у нас работа по принятию нормативных актов, которые необходимы для начала финансирования мероприятий в рамках нацпроектов, не завершена», — констатировал
Он подчеркнул, что «прошлый год с точки зрения исполнения национальных проектов был особенным — это был фактически старт практической работы, механизмы исполнения национальных проектов только еще отлаживались».
«Поэтому на законодательном уровне было принято решение о возможности переноса неиспользованных средств с прошлого года», — пояснил председатель правительства.
«Здесь наша задача — разобраться с причинами, по которым возникла эта ситуация и принять все меры, чтобы это больше не повторялось», — заявил Мишустин.
Глава кабинета министров также назвал решение о переносе неиспользованных средств с 2019 года на 2020 год исключительным. «В этом году такого быть не должно», — указал он.
На нынешнем заседании