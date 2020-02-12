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14:29 (мск), источник: ТАСС

В России создадут систему мониторинга реализации нацпроектов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ создаст информационно-аналитическую систему, чтобы отслеживать выполнение национальных проектов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Источник: РИА "Новости"

«Важно видеть общую картину исполнения нацпроектов на всех уровнях, совместно с министрами, руководителями нацпроектов вести оперативный мониторинг того, что происходит, в режиме онлайн», — отметил глава кабинета министров.

По его словам, «для этого будет создана информационно-аналитическая система мониторинга реализации национальных проектов, которая интегрирует данные практически всех ведомств».

Председатель правительства отметил, что нынешнее заседание — первое для президиума Совета в новом составе, поскольку указ о его формировании президент РФ Владимир Путин подписал в конце прошлой недели. Однако Мишустин заметил, что «работа начинается не с чистого листа, подготовлена достаточно серьезная база, есть целевые показатели, есть сроки, в бюджете заложены все необходимые средства».

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«В прошлом году началась практическая реализация национальных проектов, и сегодня мы обсудим, как организовать проектную деятельность более эффективно, надо, чтобы уже в ближайшее время люди увидели реальные результаты нашей работы», — подчеркнул премьер-министр.

Он напомнил, что ранее давал поручения Минэкономразвития и руководителям нацпроектов до 20 февраля представить предложения по уточнению единого плана достижения национальных целей, в том числе с учетом новых задач, которые были поставлены президентом РФ в послании Федеральному собранию. «Координировать эту работу будут мои заместители. Прошу вице-премьеров, кураторов национальных проектов выстроить четкую управленческую вертикаль. Нам нужно добиться жесткой связки — от правительства до муниципалитетов», — уверен председатель правительства.

По мнению Мишустина, создание информационно-аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов «позволит оценивать риски, предупреждать о возможных отклонениях, в первую очередь, в достижении национальных целей и целевых показателей».

Соблюдение графика финансирования

Мишустин также потребовал неукоснительного соблюдения графика финансирования выполнения национальных проектов.

«Все финансовые вопросы должны решаться оперативно, средства до исполнителя доходить в установленный срок, а не к концу года, как у нас иногда бывает», — указал председатель правительства на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Он подчеркнул: «Здесь любое затягивание сроков я буду считать недопустимым». «Прошу всех это иметь в виду», — обратился Мишустин к участникам заседания.

«Сегодня уже середина февраля, а у нас работа по принятию нормативных актов, которые необходимы для начала финансирования мероприятий в рамках нацпроектов, не завершена», — констатировал премьер-министр. «Просил бы всех нас ускориться», — сказал Мишустин.

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Он подчеркнул, что «прошлый год с точки зрения исполнения национальных проектов был особенным — это был фактически старт практической работы, механизмы исполнения национальных проектов только еще отлаживались».

«Поэтому на законодательном уровне было принято решение о возможности переноса неиспользованных средств с прошлого года», — пояснил председатель правительства.

Он уточнил, что речь идет о «порядка 148 млрд рублей, значительная их часть приходится на комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, нацпрограмму «Цифровая экономика», также нацпроект «Демография».

«Здесь наша задача — разобраться с причинами, по которым возникла эта ситуация и принять все меры, чтобы это больше не повторялось», — заявил Мишустин.

Глава кабинета министров также назвал решение о переносе неиспользованных средств с 2019 года на 2020 год исключительным. «В этом году такого быть не должно», — указал он.

На нынешнем заседании премьер-министр предложил рассмотреть вопросы заключения соглашений с регионами о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов на национальные проекты. «Почти все они заключены, но важно оперативно довести эту работу до конца», — указал Мишустин.

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