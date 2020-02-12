Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным худшей в своей жизни

На встрече в феврале 2015 года в Минске присутствовали российский лидер Владимир Путин, на тот момент президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Переговоры начались вечером 11 февраля и продлились почти до полудня следующего дня.
Свою статью Порошенко начинает именно с упоминания президента РФ — «холодного, жестокого и глубоко враждебного Украине переговорщика». Сами переговоры он охарактеризовал как «изнурительный девятнадцатичасовой марафон».
«Да, это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни», — написал Порошенко.
При этом он отмечает, что сторонам удалось договориться о прекращении огня и подтвердить «уважение суверенитета и территориальной целостности Украины» и «никто не был слабым звеном».
Кроме того, «Минск» якобы позволил Киеву выиграть «драгоценное время для развития армии и преодоления социального кризиса».
Также в статье Порошенко отметил, что у действующей украинской власти, которая активно критиковала соглашения, спустя почти год «у руля» так и не появилось альтернативного плана поддержания мира в Донбассе. Он напомнил, что подпись президента Владимира Зеленского также стоит под документом, а значит, действующего лидера нужно вместе с ним вызывать на допросы в госбюро расследований (ГБР) по делу о госизмене при подписании «Минска».
В 2015 году лидерами «нормандской четверки» был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта в Донбассе от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.