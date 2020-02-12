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17:37 (мск), источник: Известия

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным худшей в своей жизни

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал саммит лидеров стран «нормандской четверки», на котором были подписаны Минские соглашения, одной из худших ночей в его жизни. Об этом он написал в своей колонке на сайте издания «Украинская правда».

Источник: AP 2020

На встрече в феврале 2015 года в Минске присутствовали российский лидер Владимир Путин, на тот момент президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Переговоры начались вечером 11 февраля и продлились почти до полудня следующего дня.

Свою статью Порошенко начинает именно с упоминания президента РФ — «холодного, жестокого и глубоко враждебного Украине переговорщика». Сами переговоры он охарактеризовал как «изнурительный девятнадцатичасовой марафон».

«Да, это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни», — написал Порошенко.

При этом он отмечает, что сторонам удалось договориться о прекращении огня и подтвердить «уважение суверенитета и территориальной целостности Украины» и «никто не был слабым звеном».
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Кроме того, «Минск» якобы позволил Киеву выиграть «драгоценное время для развития армии и преодоления социального кризиса».

Также в статье Порошенко отметил, что у действующей украинской власти, которая активно критиковала соглашения, спустя почти год «у руля» так и не появилось альтернативного плана поддержания мира в Донбассе. Он напомнил, что подпись президента Владимира Зеленского также стоит под документом, а значит, действующего лидера нужно вместе с ним вызывать на допросы в госбюро расследований (ГБР) по делу о госизмене при подписании «Минска».

В 2015 году лидерами «нормандской четверки» был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта в Донбассе от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

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