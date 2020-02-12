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19:03 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Нью-Гемпшир по-новому ударил по демократам

Противники Дональда Трампа перестали понимать, кто их фаворит.

Источник: Bernie Sanders

В американском штате Нью-Гемпшир закончились праймериз — выборы кандидата в президенты США от Демократической партии. По общему числу голосов победил демократический социалист Берни Сандерс. Между тем исход второго после Айовы внутрипартийного состязания демократов показал: однозначного лидера среди противников Дональда Трампа нет и вся борьба еще впереди.

От Нью-Гемпшира ждали определенности. После фиаско в Айове, где из-за некомпетентности местного партийного руководства и сложной процедуры голосования финальные результаты не могли объявить больше суток, на второй голосующий штат — где проводились не запутанные кокусы, а обычные праймериз с урнами и бюллетенями, а весь процесс организовывали власти штата, а не партийные кадры — возлагали большие надежды.

С одной стороны, Нью-Гемпшир не подвел — результаты появились почти сразу, но ясности гонке они не добавили.

Первое место по количеству голосов получил сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Второе — бывший мэр небольшого города Саут-Бенд, умеренный кандидат Пит Буттиджич. Они оба тем не менее получили по девять голосов делегатов на партийном съезде демократов — именно это в конечном счете важно для номинации от партии.

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Третье место неожиданно получила Эми Клобушар, сенатор от штата Миннесота, еще один представитель умеренного лагеря. Ей достанутся голоса шести делегатов. На четвертом и пятом местах бывшие фавориты: сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и бывший вице-президент Джо Байден — они покидают Нью-Гемпшир с пустыми руками, без голосов на партийном съезде.

За этими цифрами просматриваются глобальные тенденции, которые окажут влияние на всю дальнейшую кампанию.

Во-первых, несмотря на победы в Нью-Гемпшире и Айове, где Берни Сандерс формально выиграл по числу голосов, но проиграл по числу делегатов, его стратегия добиться «политической революции» и въехать в Белый дом на волне энтузиазма новых молодых избирателей пока не работает — его преимущество невелико. К тому же в Нью-Гемпшире по сравнению с 2016 годом число молодых избирателей (18−29 лет) даже снизилось с 19% до 14%.

Кроме того, если в прошлый раз за Сандерса проголосовали 73% независимых избирателей, то на нынешних выборах этот показатель составил лишь 29%.

Во-вторых, из-за обилия сильных кандидатов велика доля тех, кто в последний момент решает, за кого голосовать. По данным экзит-пола CNN, таких набралось 15% — и треть из них отдали свои голоса Питу Буттиджичу, 16% — Эми Клобушар.

Кроме того, наблюдатели сходятся во мнении, что именно Клобушар лучше всех выступила на предвыборных дебатах за день до голосования, чем обеспечила себе приток дополнительных избирателей.

В-третьих, показателен провал Джо Байдена и Элизабет Уоррен — двух кандидатов, долгое время считавшихся фаворитами. Уоррен уже заверила сторонников, что кампании не прекращает и рассчитывает на долгую борьбу.

Джо Байден тоже надеется на то, что наверстает упущенное. Правда, в Неваде, где 22 февраля пройдет кокус, вновь велика вероятность победы Берни Сандерса. Зато 29 февраля состоятся праймериз в Южной Каролине, где высока доля небелого населения — электората, тяготеющего к Джо Байдену. Уже 3 марта пройдет «супервторник», когда со своим кандидатом определятся 14 штатов — на него также рассчитывают и Байден, и еще один политический тяжеловес — миллиардер Майкл Блумберг, добровольно решивший практически не участвовать в праймериз и кокусах до мартовского «супервторника».

Часто Айова и Нью-Гемпшир обрисовывают контуры гонки до самого конца — пока, однако, можно сказать, что однозначного лидера демократического состязания нет и противников Дональда Трампа ожидает долгая и драматичная борьба.

Что касается самого Дональда Трампа, то он победил на республиканских праймериз с подавляющим преимуществом, получив 85,5% голосов и всех 20 делегатов на республиканский партийный съезд.

«Сказать по правде, я бы предпочел иметь соперником Блумберга, а не Берни Сандерса. У Сандерса — нравится вам это или нет, согласны вы с ним или нет — есть реальные последователи. Я считаю, что он говорит ужасные вещи, но последователи у него есть. А Блумберг просто пытается все купить», — прокомментировал ход гонки Трамп. Ранее, однако, источники в окружении Дональда Трампа сообщали американским СМИ о желании главы Белого дома получить в соперники именно Берни Сандерса, который из-за своей радикальности выглядит легкой мишенью для критики и неудобным кандидатом для умеренных избирателей.

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Алексей Наумов

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