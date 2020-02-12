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20:36 (мск), источник: РИА Новости

«Газпром» объявил крупнейших должников за газ в регионах

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. «Газпром» опубликовал список крупнейших должников за газ среди предприятий в регионах России, Московская область снова заняла первое место по их количеству, следует из данных на сайте «Газпром межрегионгаза» (дочернее предприятие «Газпрома»).

Источник: РИА Новости

Так, по состоянию на 1 января 2020 года в Московской области было 87 юридических лиц, имеющих долги за газ. Сумма задолженности компаний варьируется от 10 миллионов до 1 миллиарда рублей.

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В «лидерах» по количеству должников также Тверская область (69 предприятий), Пермский край (43 предприятия), Саратовская область (42 предприятия), а также Краснодарский край и Оренбургская область (по 33 компании).

Наименьшее число должников — по одному — на Камчатке и Алтае, в Калмыкии, Ингушетии, Приморском крае и Калининградской области. В Ленинградской, Тюменской и Кемеровской областях, а также Санкт-Петербурге количество должников также минимально: по два юридических лица.

Самую большую сумму за газ «Газпрому» задолжало муниципальное унитарное предприятие Грозного — МУП «Теплоснабжение» — 2,581 миллиарда рублей.

Среди крупнейших должников также «Брянсккоммунэнерго» — 2,45 миллиарда рублей, и «Центральная ТЭЦ» в Кемеровской области — 2,291 миллиарда рублей.

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