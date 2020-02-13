Минобороны РФ рассказало об инциденте с военными США в Сирии

Это произошло 12 февраля в провинции Хасеке — там подразделением сирийских правительственных войск была остановлена отклонившаяся от маршрута колонна ВС США.
В результате произошедшей стрельбы погиб ребенок, местный житель получил ранения. «Только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с местными жителями», — заявили в Минобороны РФ. Был обеспечен выход колонны ВС США в направлении пункта базирования.
В январе сообщалось, что американские войска не пропустили российских военных, которые хотели попасть к нефтяному месторождению в Сирии. По данным источников, это произошло на территории, которую контролируют курдские формирования.
Военные России и США в Сирии поддерживают контакты для предотвращения конфликтов, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. Он не стал подтверждать информацию о том, что американские военные не допустили в сирийский Манбидж российского генерал-майора.