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10:00 (мск), источник: Интерфакс

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища. Об этом он сообщил в четверг на своей странице в Facebook.

Внук лидера нации объяснил свой шаг тем, что, по его мнению, на него оказывает давление семья.

По его словам, он обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана».

Укусил полицейского под наркотиками

29-летний Айсултан Назарбаев в октябре 2019 года был приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне, которого он укусил. «Назарбаев признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. По версии следствия, на руке офицера полиции остался глубокий след от укуса, а из раны «обильно текла кровь», — писало BBC.

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Приговор предполагал испытательный срок в 18 месяцев, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф.

Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.

Айсултан Назарбаев в 2017 году в Facebook признавал, что употреблял наркотики после смерти своего отца, но справился с зависимостью.

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