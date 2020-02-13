Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Рассказ бывшего советника Трампа: откровение для США Мнение главы Института проблем глобализации Михаила Делягина
Фоторепортажи
18Юбилей Дмитрия Маликова
20Австралия восстанавливается после смертоносных пожаров
12:26 (мск), источник: Интерфакс

Нидерланды отказались передать в Москву уголовное производство по делу MH17

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Нидерланды отказали России в передаче дела о причастности трех граждан РФ к крушению рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Москва в октябре 2019 года направила письмо, в котором просила рассмотреть вопрос о передаче уголовного производства, сообщил министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус, чьи слова приводит Radio Free Europe.

Новость
Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

«Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача нидерландскими властями уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом», — заявил Грапперхаус в своем письме в парламент.

Он также подчеркнул, что суд над подозреваемыми важен для установления истины и справедливости. «Правительство полностью уверено в независимости и качестве нидерландского правосудия», — заявил министр.

Следствие считает, что трое российских граждан и один гражданин Украины, причастные к катастрофе MH17, скрываются на территории России.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года в небе на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Позже стало известно, что лайнер был сбит с неподконтрольной правительству Украины территории ракетой Бук.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Новость
Путин заявил, что в материалах дела о крушении МН17 нет доказательств вины России

Фигуранты дела

На пресс-конференции летом 2019 года глава Национальной прокуратуры Нидерланды Фред Вестербеке заявил, что «эти четверо человек подозреваются в том, что сотрудничали в июле 2014 года, что привело к тому, что был сбит пассажирский самолет», упомянув Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. «Никто из них не нажал кнопку сам, но они тесно сотрудничали с целью доставки вооружения, и поэтому их можно считать подозреваемыми в том, что они причастны к сбиванию МН17», — сказал он.

Вестербеке указал, что, согласно уголовному законодательству Нидерландов, если даже человек не присутствовал при совершении преступления, но был причастен к нему, он также является виновным.

Суд начнется 9 марта в судебном комплексе Схипхола не зависимо, будут или нет присутствовать на процессе сами подозреваемые или их представители.

Кроме того, прокурор вновь заявил, что следствие установило «участие Российской Федерации, когда речь идет о том, что МН17 был сбит, потому что они предоставили зенитную установку, которая была использована, чтобы сбить МН17». «У нас есть все материалы, которые это подтверждают», — подчеркнул он.

Читайте также
Лавров прокомментировал публикации телефонных записей по крушению МН17
Во время загрузки произошла ошибка.
21 ноября 2019© Ньюстюб
Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте
ФСИН проверит колонию из-за фото застолья с убийцей Немцова
Россиянка попала в финал престижного фотоконкурса (фото)
В России может начаться «гаражная амнистия»
Здоровье
Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни Он пропустил свой день рождения.
Hi-Tech
Технологии СССР, которые мы потеряли (фото) В это сложно поверить, но это все придумали и реализовали на территории бывшего Союза
Авто
Новый Skoda Karoq: информация о самой доступной версии Официальные продажи нового кроссовера Skoda Karoq начнутся в России уже 14 февраля. Однако до сих пор мы знали о ценах лишь богатых версий модели в комплектациях Ambition и Style с мотором 1,4 л (150 л.с.) и автоматической коробкой передач
Кино
Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу Ведущую осудили в сети за передачу «Док-Ток»
Новости партнеров
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Четыре фактора заражения человека раком
Сябитова разнесла в пух и прах россиян, жалующихся на пенсию
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
Дети
50 фото, которые сделают ваш день лучше Эти снимки доказывают, что нет ничего важнее друзей, причем в любом возрасте
Леди
50-летняя Татьяна Буланова стала копией Мерилин Монро (фото) Артистка показала атмосферный портрет.
Новости партнеров
"Пришла любовь": счастливая Климова рассказала о пятом ребенке
Как к Кудрявцевой после операции стал относиться муж
Слова Лободы вызвали гнев у россиян
Кому повысят пенсии с 1 апреля
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь