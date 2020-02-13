13:24 (мск), источник: РИА Новости
В Кремле не склонны доверять всем социологическим исследованиям
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Кремле не склонны доверять всем социологическим исследованиям: их инструментарием можно играть как в наперстки, заявил
У него спросили об опросе российских социологов «Левада-центра» и их украинских коллег, согласно которому отношения россиян к Украине и украинцев к России ухудшилось с сентября.
«Я не знаю, как они заметили. Там, понимаете, форма вопросов, характер вопросов, последовательность — это все, скажем так, инструментарий, который может не всегда давать достоверную картину. Опять же, не зная об этом, вот недавно у нас был опрос по уровню доверия (президента РФ Владимира) Путина. Вы знаете, что он среди социологов вызвал очень жаркую дискуссию. Там начались даже обвинения в манипулировании. Но очевидно, что вот этим инструментарием можно зачастую играть как в наперстки», — сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что воздержится от комментариев по исследованию. «Не знаю, насколько это достоверное исследование», — добавил он, отметив, что не знает, кого спрашивали, в каких регионах, какова выборка, что за
«Поскольку здесь тоже можно, скажем так, проявлять чудеса изощренности социологической, то я бы воздержался от комментариев», — заключил Песков.