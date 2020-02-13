Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Инженер Чернобыльской АЭС вернулся в Припять В начале февраля исполнилось 50 лет со дня основания украинского города Припять
Фоторепортажи
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
8Бюджетно и тепло: какие направления выбрать для отдыха в феврале
15:08 (мск), источник: RTVi

Эво Моралес рассказал, что Владимир Путин не поддержал его во время переворота

Бывший президент Боливии Эво Моралес не разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным во время протестов в октябре-ноябре 2019 года, которые привели к смене власти в стране. Об этом Моралес рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту RTVI.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Не было никаких переговоров с Россией, только несколько СМС-сообщений из посольства России в Боливии», — уточнил Моралес. Он добавил, что также встречался с послом России в Мексике, куда он улетел после отречения от власти.

Бывший боливийский лидер уклонился от прямого ответа на вопрос, обижается ли он на Путина из-за позиции России, которая «фактически отошла в сторону» во время протестов в Боливии.

Россия продолжает быть другом всех стран, которые идут путем коренных изменений в Латинской Америке. Я большой поклонник Владимира Путина, но пока мы поговорили только с послом в Мексике. И от посла в Боливии были только СМС.
Эво Моралес
экс-президент Боливии
Новость
Сотрудничество России и Боливии

За время президентства бывший боливийский лидер несколько раз был в Москве и встречался с Путиным. Например, в июне 2018 года он участвовал в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу. Спустя год Моралес приехал с официальным визитом. Тогда Путин назвал перспективным импорт сельскохозяйственной продукции из Боливии, а также сказал, что российские компании готовы участвовать в разработке литиевых месторождений в Боливии. Еще страны договорились о сотрудничестве в сфере энергетики.

«Газпром» с 2007 года вместе с боливийской государственной нефтегазовой компанией Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos занимается геологоразведкой и развитием топливно-энергетического комплекса страны. В 2018 году российский газовый монополист подписал соглашение о разведке и добычи газа на участке «Витиакуа». Всего инвестиции «Газпрома» в экономику Боливии оцениваются в $500 млн. Еще один проект — строительство центра ядерных исследований в Эль-Альто. Контракт на $300 млн — первый «якорный» проект «Росатома» в Латинской Америке.

Новость
«Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах»

В конце октября 2019 года в Боливии прошли президентские выборы. Избирательная комиссия объявила победителем Моралеса, который правил страной с 2006 года. 29 октября 2019 года Путин направил боливийскому лидеру телеграмму, в которой поздравил его с переизбранием. Моралес в твиттере поблагодарил российского президента и назвал своим братом.

Оппозиция не признала результаты выборов, и страну охватили протесты, жертвами которых стали не меньше 23 человек. В начале ноября Моралес объявил об отставке. Он объяснил решение тем, что не хочет допускать насилия и кровопролития. Моралес уехал сначала в Мексику, которая предоставила ему убежище, а оттуда — в Аргентину, где получил статус беженца.

Сенатор от оппозиции Жанин Аньес объявила себя временным президентом Боливии до проведения новых выборов. Российский МИД признал ее легитимным главой государства. В конце ноября она подписала закон, который запрещает Моралесу выдвигаться кандидатом на президентских выборах.

Читайте также
Песков: Кремль надеется, что боливийцы решат свою судьбу без вмешательства извне —
Во время загрузки произошла ошибка.
11 ноября 2019© Ньюстюб
Следите за развитием темы Отставка Моралеса
 В Великобритании начали расследование против главы банка Barclays из-за его связей с Эпштейном
RTVI запускает серию специальных репортажей
Путин: день голосования по Конституции должен стать выходным
Фуркад оскорбительно отозвался о российской чемпионке ОИ
Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%
В России зафиксировали резкий рост заболеваемости циррозом
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте
Норильск переживает нашествие песцов (видео)
Здоровье
Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни Он пропустил свой день рождения.
Hi-Tech
Технологии СССР, которые мы потеряли (фото) В это сложно поверить, но это все придумали и реализовали на территории бывшего Союза
Авто
Новый Skoda Karoq: информация о самой доступной версии Официальные продажи нового кроссовера Skoda Karoq начнутся в России уже 14 февраля. Однако до сих пор мы знали о ценах лишь богатых версий модели в комплектациях Ambition и Style с мотором 1,4 л (150 л.с.) и автоматической коробкой передач
Кино
Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу Ведущую осудили в сети за передачу «Док-Ток»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Надо ли помогать пожилой соседке? 477
Если нет бабушек... 459
Бабетта всё еще на войне 348
Хочу быть малоимущей 270
Леди
50-летняя Татьяна Буланова стала копией Мерилин Монро (фото) Артистка показала атмосферный портрет.
Новости партнеров
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Выступал весь российский бомонд: миллиардер не поскупился на юбилей жены
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь