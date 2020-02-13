15:08 (мск), источник: RTVi
Эво Моралес рассказал, что Владимир Путин не поддержал его во время переворота
Бывший президент Боливии Эво Моралес не разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным во время протестов в
«Не было никаких переговоров с Россией, только несколько
Бывший боливийский лидер уклонился от прямого ответа на вопрос, обижается ли он на Путина
Россия продолжает быть другом всех стран, которые идут путем коренных изменений в Латинской Америке. Я большой поклонник Владимира Путина, но пока мы поговорили только с послом в Мексике. И от посла в Боливии были только СМС.
За время президентства бывший боливийский лидер несколько раз был в Москве и встречался с Путиным. Например, в июне 2018 года он участвовал в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу. Спустя год Моралес приехал с официальным визитом. Тогда Путин назвал перспективным импорт сельскохозяйственной продукции из Боливии, а также сказал, что российские компании готовы участвовать в разработке литиевых месторождений в Боливии. Еще страны договорились о сотрудничестве в сфере энергетики.
«Газпром» с 2007 года вместе с боливийской государственной нефтегазовой компанией Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos занимается геологоразведкой и развитием
В конце октября 2019 года в Боливии прошли президентские выборы. Избирательная комиссия объявила победителем Моралеса, который правил страной с 2006 года. 29 октября 2019 года Путин направил боливийскому лидеру телеграмму, в которой поздравил его с переизбранием. Моралес в твиттере поблагодарил российского президента и назвал своим братом.
Оппозиция не признала результаты выборов, и страну охватили протесты, жертвами которых стали не меньше 23 человек. В начале ноября Моралес объявил об отставке. Он объяснил решение тем, что не хочет допускать насилия и кровопролития. Моралес уехал сначала в Мексику, которая предоставила ему убежище, а оттуда — в Аргентину, где получил статус беженца.
Сенатор от оппозиции Жанин Аньес объявила себя временным президентом Боливии до проведения новых выборов. Российский МИД признал ее легитимным главой государства. В конце ноября она подписала закон, который запрещает Моралесу выдвигаться кандидатом на президентских выборах.