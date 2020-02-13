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15:21 (мск), источник: РИА Новости

Герб Белоруссии сделают более миролюбивым

МИНСК, 13 фев — РИА Новости. Государственный герб Белоруссии сделают более миролюбивым, чтобы он воспринимался позитивно, заявил в четверг министр юстиции Олег Слижевский.

Источник: РИА Новости

«Республика Беларусь — миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет, не рассматривает агрессию как способ своей политики. Необходимо привести герб в соответствие с миролюбивым содержанием, чтобы герб воспринимался позитивно», — сказал Слижевский журналистам.

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По словам министра, подготовлен проект закона, который корректирует законодательство республики о госсимволах. Как уточнил Слижевский, это связано с тем, что возникали вопросы к изображению герба и граждане неоднократно обращались с предложениями внести корректировки в его изображение. Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается «в совершенствовании», рассказал глава ведомства.

В качестве примера Слижевский привел изображение звезды на гербе, которая имеет четкие грани в своем исполнении. «В геральдике есть общепризнанные подходы, согласно которым для разных случаев символика может нести иное смысловое значение. В том виде, в котором сегодня на государственном гербе исполнена звезда, с этими четкими гранями, она больше применяется в милитаризованной символике и носит несколько воинственный характер», — заметил он.

Кроме того, планируется внести изменения в изображение земного шара на гербе, поскольку «то, как исполнены на нем параллели и меридианы…, в таком выпуклом изображении складывается ощущение, что они находятся как бы над самим земным шаром, и он, получается, помещен в некую клетку.
Олег Слижевский
министр юстиции

«Такие нюансы вызывают не всегда правильные ассоциации и, безусловно, подлежат приведению к тому, чтобы герб был исполнен идеально и воспринимался позитивно», — добавил глава минюста.

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