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16:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: день голосования по Конституции должен стать выходным

День голосования по поправкам к Конституции следует сделать выходным, считает президент России Владимир Путин. При этом он добавил, что этот день не должен стать выходным за счет других праздников.

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Ранее о том, что день голосования могут сделать выходным, заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию сенатор Андрей Клишас.

Мы договорились, что это должен быть рабочий день — это правильно, но только объявив его выходным. И особое внимание правительства на это обращаю, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников — первомайских или новогодних.
Владимир Путин
президент России. на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон

Конкретный день голосования президент, впрочем, не назвал, пообещав «подписать потом» специальное распоряжение о предоставлении ЦИКу полномочий в организации общероссийского голосования.

Президент на встрече также отметил, что все предложения о поправках к Конституции, которые по тем или иным причинам не войдут в Основной закон, будут рассмотрены в Госдуме и правительстве. По его словам, уже поступило более 500 таких предложений.

Чтобы правительство в рамках своей компетенции использовало предложения граждан или предложения каких-то общественных организаций для того, чтобы учесть в своей работе для принятия подзаконных актов. Это обязательно нужно проанализировать. И это ни в коем случае не должно уйти куда-то там «под сукно».
Владимир Путин
президент России
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Как отметил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству и сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников в ходе встречи, при принятии утвержденных поправок потребуется изменить около 50 законодательных актов.

Также президент добавил, что при работе над изменения важно «не выхолостить» то, что есть, а ответить на вызовы настоящего времени. Сам закон о поправках должен вступить в силу только по результатам всероссийского голосования, «чтобы граждане сами стали его авторами», сказал Владимир Путин.

Напомним, 15 января в своем ежегодном послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию РФ. Позднее законопроект о поправках к Основному закону был внесен президентом на рассмотрение в Госдуму. Для подготовки самих предложений по поправкам была собрана рабочая группа. Законопроект был одобрен в первом чтении в конце января.

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми
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