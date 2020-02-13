Путин: день голосования по Конституции должен стать выходным

Ранее о том, что день голосования могут сделать выходным, заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию сенатор Андрей Клишас.
Мы договорились, что это должен быть рабочий день — это правильно, но только объявив его выходным. И особое внимание правительства на это обращаю, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников — первомайских или новогодних.
Владимир Путинпрезидент России. на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон
Конкретный день голосования президент, впрочем, не назвал, пообещав «подписать потом» специальное распоряжение о предоставлении ЦИКу полномочий в организации общероссийского голосования.
Президент на встрече также отметил, что все предложения о поправках к Конституции, которые по тем или иным причинам не войдут в Основной закон, будут рассмотрены в Госдуме и правительстве. По его словам, уже поступило более 500 таких предложений.
Чтобы правительство в рамках своей компетенции использовало предложения граждан или предложения каких-то общественных организаций для того, чтобы учесть в своей работе для принятия подзаконных актов. Это обязательно нужно проанализировать. И это ни в коем случае не должно уйти куда-то там «под сукно».
Владимир Путинпрезидент России
Как отметил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству и сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников в ходе встречи, при принятии утвержденных поправок потребуется изменить около 50 законодательных актов.
Также президент добавил, что при работе над изменения важно «не выхолостить» то, что есть, а ответить на вызовы настоящего времени. Сам закон о поправках должен вступить в силу только по результатам всероссийского голосования, «чтобы граждане сами стали его авторами», сказал Владимир Путин.
Напомним, 15 января в своем ежегодном послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию РФ. Позднее законопроект о поправках к Основному закону был внесен президентом на рассмотрение в Госдуму. Для подготовки самих предложений по поправкам была собрана рабочая группа. Законопроект был одобрен в первом чтении в конце января.