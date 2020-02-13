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17:02 (мск), источник: Ведомости

Путин встретился с рабочей группой по изменению Конституции. Главное

Голосование пройдет в будний день, а в Основной закон включат индексацию зарплат.

Источник: Reuters

Президент Владимир Путин 13 февраля встретился с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию. В нее вошли политики, ученые, спортсмены, деятели культуры и общественные деятели. Среди них олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, писатель Захар Прилепин, пианист Денис Мацуев, хирург Леонид Рошаль. Сопредседателями группы являются сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. Вот, что обсуждалось на встрече.

  • Рабочая группа предложила организовать общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на основе закона о выборах президента и попросила Путина в ближайшее время подписать распоряжение, согласно которому Центризбирком начнет готовиться к голосованию.

  • Текст поправок и порядок голосования предлагается закрепить в одном законе. Путин согласился, но подчеркнул, что поправки должны вступить в силу только в случае одобрения их на голосовании.

  • Президент согласился с предложением рабочей группы включить в Конституцию положение об индексации заработной платы.

  • Сенатор Алексей Пушков предложил закрепить в преамбуле к Конституции статус России как державы-победительницы. Путин заявил, что понимает позицию Пушкова и поддерживает ее, но не уверен, что этот пункт нужно включать в Основной закон.

  • Депутат Ольга Баталина предложила дополнить полномочия правительства пунктом о поддержке, укреплении и защите семьи и традиционных семейных ценностей. Путин согласился, что стоит обдумать этот вопрос. Он также заявил, что неправильно говорить о семье как о союзе мужчины и женщины, потому что бывают неполные семьи. При этом президент добавил: «Пока я президент, у нас не будет “Родителя № 1” или “Родителя № 2”, будет Папа и Мама».

  • Гендиректор группы компаний Info Watch и сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская высказалась за то, что в ведении федерального центра находились информационные технологии и оборот данных. Путин отметил, что это очень важная тема.

  • Владимир Машков, актер театра и кино, художественный руководитель театра Олега Табакова, предложил ввести запрет на отчуждение территорий России — чтобы даже вести переговоры об этом было нельзя. Путину идея понравилась, он предложил обсудить ее с юристами.

  • Председатель центрального штаба движения «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова предложила отметить в Конституции важность волонтерской деятельности.

  • Поступали и другие предложения, например, отметить в Основном законе важность волонтерской деятельности, усилить роль русского языка, вручать Конституцию вместе с паспортом гражданина России в 14 лет. Писатель Захар Прилепин предложил закрепить в Конституции то, что Россия — ядерная держава (Путин усомнился в необходимости такой правки).

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми
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