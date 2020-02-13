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19:24 (мск), источник: ТАСС

Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение территорий России

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласен с идеей конституционно запретить отчуждение территорий России. Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Источник: Reuters

«Идея сама по себе мне нравится, — сказал Путин. — Так что давайте юристам мы поручим, попросим их сформулировать это должным образом».

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Президент, говоря о возможности отчуждения тех или иных российских территорий, отметил, что «у нас переговоры тем не менее проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам».

На встрече актер Владимир Машков проговорил, как он выразился, «творческое предложение». Он рассказал, что, проехав по стране от Калининграда до Владивостока, понял, что «у людей есть опасения». «В иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями проскакивают слова некоторых зарубежных политологов о том, что «пока Путин — президент, мы ничего не сможем сделать, но после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется «окно возможностей», возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, кто-то даже присматривается к Калининграду», — сказал Машков. «Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать — нельзя и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно», — считает актер.

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Для России суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению. Но Москва готова идти на поиск такого компромисса, который устроит обе стороны.

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