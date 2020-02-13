Путин пояснил, почему предложил норму о гражданстве для президента

18:50 (мск), источник: РИА Новости
Одна из участниц встречи президента с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ — глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская — заявила, что предложенная норма об обязательности гражданства РФ для соискателей на пост президента страны будет ущемлять права всех граждан бывшего СССР, которые вернулись в Россию на постоянное проживание. Она предложила убрать этот элемент дискриминации, еще поработав над нормой.
«Можно, конечно, это убрать. Вы знаете, когда я думал над этим, у меня были сомнения по поводу именно граждан бывшего Советского Союза, которых мы
«Поэтому этот народ — русский народ и все народы, населяющие Российскую Федерацию, должны быть уверены, что человек, который встает во главе российского государства, не имеет никаких интересов, кроме интересов этого народа», — добавил президент.