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18:50 (мск), источник: РИА Новости

Путин пояснил, почему предложил норму о гражданстве для президента

НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сознательно предложил норму о гражданстве РФ для главы государства, которая ограничивает возможность занять этот пост для экс-граждан бывших советских республик.

Источник: РИА Новости

Одна из участниц встречи президента с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ — глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская — заявила, что предложенная норма об обязательности гражданства РФ для соискателей на пост президента страны будет ущемлять права всех граждан бывшего СССР, которые вернулись в Россию на постоянное проживание. Она предложила убрать этот элемент дискриминации, еще поработав над нормой.

«Можно, конечно, это убрать. Вы знаете, когда я думал над этим, у меня были сомнения по поводу именно граждан бывшего Советского Союза, которых мы как-то ограничиваем, это правда. Я сознательно все-таки, после определенных раздумий, предложил эту норму. Да, какие-то здесь ограничения есть, но ведь речь идет о высших должностных лицах 146-миллионной страны с самой большой в мире территорией», — пояснил Путин.

«Поэтому этот народ — русский народ и все народы, населяющие Российскую Федерацию, должны быть уверены, что человек, который встает во главе российского государства, не имеет никаких интересов, кроме интересов этого народа», — добавил президент.

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