17:22 (мск), источник: ТАСС
США ввели санкции против трех организаций из России
В Вашингтоне полагают, что эти компании нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. «Кумертауское авиационное производственное предприятие»,
Как следует из этого документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 3 февраля. В черном списке фигурирует целый ряд китайских компаний.
Срок действия санкций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США Майклом Помпео.