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17:22 (мск), источник: ТАСС

США ввели санкции против трех организаций из России

В Вашингтоне полагают, что эти компании нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. «Кумертауское авиационное производственное предприятие», военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» и «Конструкторское бюро приборостроения» подпали под санкции американской администрации в связи с тем, что они, по версии Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Соответствующее уведомление Госдепартамент США разместил в четверг в сборнике официальных документов американского правительства — так называемом Федеральном реестре.

Как следует из этого документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 3 февраля. В черном списке фигурирует целый ряд китайских компаний.

Срок действия санкций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США Майклом Помпео.

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