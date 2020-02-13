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17:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: пока я президент, у нас не будет «родителя № 1 и № 2», будут папа и мама

Президент России Владимир Путин завил, что в России не будут введены понятия «родитель № 1» и «родитель № 2», пока он остается главой государства.

Источник: AP 2020

«Что касается “родителя № 1” и “родителя № 2”, я уже как-то публично говорил и повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет. Будет “папа” и “мама”», — сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Так президент ответил на слова депутата Госдумы Ольги Баталиной о том, что в рабочую группу поступают предложения закрепить в Конституции понятия традиционной семьи. Парламентарий уточнила, что это связано с желанием некоторых авторов «прописать, что семья — это союз мужчины и женщины». Президент возразил, что союз мужчины и женщины — это брак, а «с семьей немножко по-другому». Вместе с тем саму идею Путин оценил положительно, призвав подумать о формулировке.

Новость
Поддержка от Путина: станет ли в России больше детей и меньше бедняков

Летом прошлого года спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что предоставление однополым семьям права усыновлять детей «приведет просто к вырождению человечества». В некоторых странах понятия «родитель № 1» и «родитель № 2» закреплены на законодательном уровне, в частности во Франции.

На сегодняшней встрече с рабгруппой Путин также поддержал идею закрепить в Конституции обязательную индексацию зарплат и заявил, что день голосования по поправкам в Основной документ страны должен стать выходным.

Напомним, 15 января в своем ежегодном послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию РФ. Позднее законопроект о поправках к Основному закону был внесен президентом на рассмотрение в Госдуму. Для подготовки самих предложений по поправкам была собрана рабочая группа. Законопроект был одобрен в первом чтении в конце января.

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми
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