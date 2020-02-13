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19:17 (мск), источник: Интерфакс

Поправка о боге в рабочую группу по поправкам в Конституцию не поступала

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Поправка в Конституцию с упоминанием бога в рабочую группу не поступала, заявил сопредседатель группы, сенатор Андрей Клишас.

Источник: РИА "Новости"

«Такое предложение в группу пока никто не внес, а обсуждать публикации в СМИ по этому поводу не планируется», — сказал он.

1 февраля включить это упоминание в Основной закон предложил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верит. Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть “Богом хранимая родная земля”, почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — сказал он.

По его мнению, «такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую» должна присутствовать и в Конституции, и добиться этого помогут молитвы.

2 февраля Клишас сказал, что это предложение поддерживает, но добавил, что рабочая группа по поправкам позднее все решит. Другой сопредседатель группы депутат Павел Крашенинников два дня спустя высказал мнение, что такое изменение будет излишним и упоминание бога в Конституции ничего не изменит.

После встречи президента Владимира Путина с рабочей группой третий ее сопредседатель Талия Хабриева сказала, что поправки в преамбулу Конституции пока отложены, поскольку среди юристов нет единого мнения, можно ли ее менять.

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