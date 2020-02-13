22:39 (мск), источник: ТАСС
Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана
Инициативу поддержали 55 сенаторов, против высказались 45 законодателей.
ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США одобрил в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия американского президента Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.
Инициативу одобрили 55 сенаторов, против высказались 45 законодателей. Документ, за который высказались все демократы палаты, при этом поддержали восемь республиканцев.
Теперь инициатива отправляется в Палату представителей, где, как ожидается, ее поддержит демократическое большинство. Белый дом уже сообщил, что Трамп в этом случае намерен наложить вето на резолюцию. На данный момент у демократов недостаточно голосов, чтобы преодолеть президентское вето.
О резолюции и ее подготовке
Резолюция обязывает президента не начинать военные действия против Ирана и на его территории до тех пор, пока американская администрация не получит от Конгресса соответствующее разрешение, либо не произойдет «неминуемая атака на Соединенные Штаты».
Если же боевые действия против Ирана уже были начаты, то резолюция предписывает администрации США в течение 30 дней их прекратить на период, пока не будет получено одобрение законодателей.
Автором документа выступил бывший кандидат на пост
«Принципиальный вопрос состоит в том, что Конгресс несет ответственность за самое важное решение из тех, которое мы должны принимать», — считает Кейн.
На протяжении месяца демократ проводил встречи с
В среду
В январе Палата представителей приняла аналогичную резолюцию, но она, в отличие от резолюции Сената, не являлась обязательной и носила декларативный характер.