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10:00 (мск), источник: РИА Новости

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

АНКАРА, 13 фев — РИА Новости. Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.

Источник: РИА Новости

Дипломат отметил, что последние события в сирийской провинции вызвали антироссийскую истерию в соцсетях.

«Вот эскалация в Сирии. Согласен: очень болезненные события и тревожные дни. Погибли сначала российские офицеры, затем турецкие военнослужащие. Но посмотрите, какая чудовищная свистопляска началась в соцсетях. Не хочется, но процитирую некоторые из высказываний. “Прощайтесь с жизнью”, “Никто не будет вас оплакивать”, “Настало время вам сгореть” и все такое прочее», — сказал Ерхов в интервью Sputnik Турция.

По его словам, подобная ситуация уже была пять лет назад из-за ситуации в Алеппо.

Чем кончилось? «Самолетным кризисом» и злодейским убийством посла Андрея Карлова. Кстати, и мне самому уже напрямую угрожают. И что, неужели история никого ничему не учит?
Алексей Ерхов
посол России в Турции
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Ерхов также отметил «кровожадность некоторых авторов блогов и постов, злобу и ненависть, порой отбивающие у них самих охоту и способность даже рассуждать логически».

«Но вот вторая вещь, на мой взгляд, еще более опасная: это абсолютное нежелание понять партнера, его логику действий, прислушаться к его словам и принять как данность право другого на свою собственную точку зрения, отличную от твоего видения происходящего. Вот такой настрой может обернуться большой бедой», — заключил дипломат.

Обострение в Идлибе

Ранее Анкара сообщила о пяти погибших при обстреле наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии.

Кроме того, в результате обстрела 3 февраля также погибли восемь турецких военнослужащих. Как заявил президент Тайип Эрдоган, жертвами ответных ударов стали 76 сирийских солдат.

Глава государства отмечал, что обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать давление на сирийского лидера Башара Асада, чтобы правительственные войска прекратили наступление в Идлибе и отошли до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов. В противном случае Эрдоган пригрозил военным ответом.

Турецкий лидер также накануне обвинил Россию и Сирию в обстреле мирных жителей в Идлибе. В свою очередь, Москва эти обвинения отвергла и подчеркнула, что причиной обострения в сирийской провинции стало невыполнение Анкарой своих обязательств. В Минобороны также отметили, что оружие для боевиков поступает из Турции.

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