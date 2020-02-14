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02:01 (мск), источник: РИА Новости

Генпрокурор США заявил, что твиты Трампа мешают ему работать

ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Генеральный прокурор США Уильям Барр в интервью телекомпании ABC News заявил, что президент США Дональд Трамп своими твитами о минюсте мешает ему работать.

Источник: AP 2020

«Он никогда не просил меня сделать что-то, что противоречит закону…, но когда он выступает с публичными заявлениями, с твитами по поводу минюста, людей, работающих в минюсте, дел, рассматриваемых минюстом, прокуроров, это делает невозможным выполнять мою работу», — сказал Барр.

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На вопрос журналиста, знает ли Барр, что его слова могут вызвать негативную реакцию Трампа, готов ли он к ней, Барр ответил: «Конечно, как я сказал в ходе утверждения своей кандидатуры в сенате, я буду принимать решения, исходя из моего понимания, что правильно…, а не из-за того, что кто-то давил на меня или влиял на меня».

Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси тоже заявляла, что комментарии Трампа по делу бывшего приятеля Трампа Роджера Стоуна — злоупотребление властными полномочиями. Прокуроры предложили суду приговорить Стоуна к сроку в семь-девять лет тюрьмы, но минюст дезавуировал эти требования после того, как Трамп в Twitter назвал их несправедливыми.

После того как министерство взяло дело на контроль, все четыре прокурора взяли самоотвод. Трамп заявил, что он не вмешивался в это дело, хотя и утверждал, что имел на это полное право. Разгорелся скандал: демократы в конгрессе стали требовать расследования предполагаемого вмешательства Трампа в правосудие, республиканцы их не поддержали.

Стоун обвинялся во лжи конгрессу в ходе показаний под присягой, а также в воспрепятствовании расследованию конгресса.

Присяжные согласились с обвинением, что Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы «скрыть неприглядную правду» о своем общении с сайтом WikiLeaks.

Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Кроме того, Стоуна обвиняли в попытке заблокировать показания других свидетелей в конгрессе и в утайке документов от конгресса. Приговор Стоуну должен быть вынесен в ближайшее время.

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