Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии

06:18 (мск), источник: РИА Новости
После освобождения в январе городов
«Дорога впервые за много лет стала безопасной. Я еду в Алеппо, у меня там родственники. Раньше попасть туда было очень сложно,
Однако после
Турецкие посты стоят здесь больше года, когда по этой территории проходила граница идлибской зоны деэскалации. Сейчас фронт сместился далеко на север, и турецкие военные оказались в глубоком тылу. Несмотря на то, что они находятся там без разрешения официального Дамаска, сирийская армия проявляет сдержанность и не идет на обострение.
Ситуация в Идлибе
Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ).
В сентябре 2018-го Москва и Анкара в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок «Национальный фронт освобождения» и «Джебхат ан-Нусра», всего около 30 тысяч боевиков.
Сирийская армия 26 января этого года начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.
На фоне эскалации в Идлибе Анкара и часть ее партнеров обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.