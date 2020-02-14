США могут ввести санкции против Мексики из-за российских вертолетов

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с мексиканским коллегой Марсело Луисом Эбрардом заявил, что Мехико рассматривает предложения Москвы по новым контрактам на поставку военных вертолетов.
На слушаниях в конгрессе Родригес подтвердил, что возможная сделка может спровоцировать санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»).
По словам американского дипломата, эта позиция доведена до сведения мексиканской стороны.
«Полагаю, что мы это сделали на уровне посольства», — приводит портал слова Родригеса, занимающего пост заместителя помощника госсекретаря по делам Центральной Америки.
Глава МИД РФ в ходе визита отмечал, что в Мексику в свое время было поставлено порядка 50 вертолетов Ми-8 и Ми-17.