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08:46 (мск), источник: РИА Новости

США могут ввести санкции против Мексики из-за российских вертолетов

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. США не исключают, что в случае приобретения российских военных вертолетов Мексикой могут применить против нее санкционные меры, сообщает мексиканский портал SDP Noticias со ссылкой на представителя госдепа США Уго Родригеса.

Источник: РИА Новости

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с мексиканским коллегой Марсело Луисом Эбрардом заявил, что Мехико рассматривает предложения Москвы по новым контрактам на поставку военных вертолетов.

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На слушаниях в конгрессе Родригес подтвердил, что возможная сделка может спровоцировать санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

По словам американского дипломата, эта позиция доведена до сведения мексиканской стороны.

«Полагаю, что мы это сделали на уровне посольства», — приводит портал слова Родригеса, занимающего пост заместителя помощника госсекретаря по делам Центральной Америки.

Глава МИД РФ в ходе визита отмечал, что в Мексику в свое время было поставлено порядка 50 вертолетов Ми-8 и Ми-17.

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