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13:01 (мск), источник: РИА Новости

Песков назвал сообщения о встрече Патрушева с Зеленским враньем

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Кремле прокомментировали публикации СМИ о том, что секретарь Совета безопасности Николай Патрушев якобы встречался в Омане с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: РИА Новости

«Вранье», — заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне в украинской программе-расследовании «Схема» опубликовали материал со ссылками на источники о том, что Патрушев на чартерном самолете якобы летал в Оман, где в то время проводил отпуск Зеленский.

Журналисты напрямую увязали поездку Патрушева с пребыванием в этой стране президента Украины.

В публикации также указывается, что Зеленский якобы вернулся в Киев на том же самолете, на котором прилетел Патрушев.

По сообщениям пресс-службы Зеленского, украинский президент действительно проводил отпуск на побережье Оманского залива, но срочно прервал поездку и вернулся в Киев после крушения пассажирского самолета Международных авиалиний Украины в Тегеране.

Публикации о встрече с Патрушевым опровергли также в офисе главы украинского государства. Как написал в Facebook его руководитель Андрей Ермак, публикация программы «Схемы» — «ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным предметом для обсуждения».

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