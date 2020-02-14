Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Вирус жадностиКак частные клиники наживаются на коронавирусе
Фоторепортажи
20Австралия восстанавливается после смертоносных пожаров
8Бюджетно и тепло: какие направления выбрать для отдыха в феврале
12:58 (мск), источник: Интерфакс

Голосование по Конституции профинансируют по образцу президентских выборов-2018

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин подписал распоряжение, которым поручил Центризбиркому подготовку и проведение голосования по поправкам в Конституцию. Он обещал выпустить такой документ 13 февраля на встрече с рабочей группой по поправкам.

Источник: РИА "Новости"

Он также распорядился, чтобы правительство выделило из бюджета на голосование не меньше, чем на президентские выборы 2018 года. Главным распорядителем этих средств будет ЦИК.

Новость
Путин: день голосования по Конституции должен стать выходным

В проведении голосования также будут участвовать региональные, территориальные и участковые избиркомы. Органам госвласти и местного самоуправления поручено подготовиться к голосованию и помогать избиркомам в его организации и материально-техническом обеспечении: «включая предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, транспортных средств, средств связи, технического оборудования».

Процедуру голосования должны определить законодатели. Как сказал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию сенатор Андрей Клишас, поправка, описывающая процедуру, уже подготовлена, и скоро ее внесут в Думу. Она войдет в президентский законопроект о поправках, который прошел первое чтение 23 января.

В этой поправке будет указано, что общероссийское голосование является обязательным условием для вступления поправок в силу, что поправки вступают в действие в случае их поддержки на общенародном голосовании.

«И тогда президент издает специальный акт, которым включает эти поправки в текст Конституции. То есть ставит свою окончательную подпись после того, как будут известны результаты общероссийского голосования», — сказал Клишас.

Поправки вынесут на голосование одним пакетом. Председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что текст поправок в бюллетень для голосования включать не будут, он там не поместится. Изучить поправки можно будет через мобильное приложение, которое разработает ЦИК.

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми
Следите за развитием темы Поправки в Конституцию
Путин наградил врачей после взрыва под Северодвинском
СМИ: замглавы управления ФСБ построил вместо застав жилые дома
Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Задержан разрешивший строительство в экозоне Байкала чиновник
Тест: помните ли вы советские песни о любви
Норильск переживает нашествие песцов (видео)
Путин предложил присвоить имя Лужкова московскому вузу
Здоровье
Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни Он пропустил свой день рождения.
Hi-Tech
Технологии СССР, которые мы потеряли (фото) В это сложно поверить, но это все придумали и реализовали на территории бывшего Союза
Авто
Mercedes показал яхту в стиле внедорожника AMG G 63 (фото) Компании Mercedes-AMG и Cigarette Racing представили яхту в стиле внедорожника G 63 и «Гелик» в стиле яхты. Получилось эффектно и брутально
Кино
30 самых страстных и запоминающихся поцелуев в кино «Кино Mail.ru» вспоминает культовые романтические сцены и выбирает самые красивые кинопары
Новости партнеров
Четыре фактора заражения человека раком
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Зачем Президент предлагает не передать власть, а разделить
Назван точный диагноз певицы МакSим
Популярные темы на «Детях»
Хочу быть женой, а не любовницей. 461
Положительный муж - идеальный лентяй? 136
Что почитать подростку? 114
где найти хорошую девушку ? 105
Леди
Ангелина Вовк пришла с молодым возлюбленным в ЗАГС Телезвезда интригует поклонников.
Новости партнеров
Что ждет Россию после ухода Президента
Запад обеспокоен предстоящей сменой президента в России – почему
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь