Дерипаска прокомментировал статью FT о его связи с деньгами Путина

«Статья Financial Times — просто перепев лживых доводов американских бюрократов. Любой, кто возьмет на себя труд прочитать письмо OFAC, увидит, что оно состоит из голословных обвинений и полного бреда. Это просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства, — их отклонил бы любой суд в мире», — сказал «Ведомостям» представитель Дерипаски.
В пятницу, 14 февраля, FT сообщила, что Управление по контролю за иностранными активами США направило адвокатам бизнесмена письмо, в котором утверждалось, что Дерипаска занимался отмыванием денег президента России. Из-за этого американские власти отказываются отменять персональные санкции в отношении его, уточнила газета. «Это неправда», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос FT о том, действительно ли Дерипаска отмывал деньги Путина и делал инвестиции по его заказам. Минфин США не стал комментировать данную информацию.
В апреле 2018 г. Вашингтон ввел санкции против Дерипаски и восьми принадлежащих ему компаний. В январе прошлого года с трех компаний — En+, подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal и «Евросибэнерго» — санкции были сняты после того, как бизнесмен отказался от контроля над ними. Дерипаска также просил снять санкции и с него.