Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Рассказ бывшего советника Трампа: откровение для США Мнение главы Института проблем глобализации Михаила Делягина
Фоторепортажи
16В Ухане начала работу построенная за 10 дней больница
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
15:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: не читавшие Конституцию не снижают уровень рабочей группы

Наличие в составе рабочей группы по изменению Конституции людей, которые не читали Основной закон, не снижает ее уровня, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На встрече рабочей группы с президентом Владимиром Путиным 13 февраля двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила, что прочитала Конституцию после включения в рабочую группу.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Никоим образом это не понижает ни уровня, ни реноме этой рабочей группы. Наоборот, такое широкое представительство делает ее истинно рабочим механизмом, который охватывает все области нашей жизни», — сказал Песков. По его словам, даже если Исинбаева не читала до этого Конституцию, то она «прекрасно знает все нужды и чаяния российского спорта».

Он напомнил, что в рабочую группу входят и представители других сфер, которых тоже «вряд ли можно назвать экспертами» в правовых делах. Впоследствии «специалисты-правовики» из комиссии помогут «облечь» инициативы в юридическую форму, считает Песков.

Кроме того, пресс-секретарь сказал, что подавляющее большинство россиян «вряд ли читало Конституцию». По его мнению, гражданам это не нужно. «Гражданам главное, чтобы их основополагающие права были гарантированы», — сказал господин Песков.

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми
Следите за развитием темы Поправки в Конституцию
 Интервью с Памфиловой: как будет организовано голосование по Конституции
Убил себя в суде после оглашения приговора
Лукашенко: Россия намекает на объединение с Белоруссией
Боевики сбили еще один вертолет в Сирии
Дерипаска прокомментировал статью о его связи с деньгами Путина
В ВОЗ рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом
Тест: как вы помните советские песни о любви
Мем с волчицей стал популярней знаменитого мема с волком в Сети
Норильск переживает нашествие песцов (видео)
Здоровье
Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни Он пропустил свой день рождения.
Hi-Tech
Су-57 столкнулся с новыми трудностями На внезапном крушении одной из моделей беды истребителя не заканчиваются
Авто
Новинка против бестселлера: Hyundai Sonata и Toyota Camry Что ещё, кроме дизайна, предлагают корейцы, чтобы переманить покупателей у хитового седана из Японии?
Кино
Самбурская на троне: первые фото со съемок шоу «Битва престолов» Согласно идее шоу, каждый из участников имеет шанс возглавить королевство
Новости партнеров
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
Назван точный диагноз певицы МакSим
Сябитова разнесла в пух и прах россиян, жалующихся на пенсию
Популярные темы на «Детях»
Отношения с мужем 245
где найти хорошую девушку ? 148
Жвачка, она же жевачка, она же жувачка, она же гумка, она же жуйка. 141
Температура 37 держится 4 месяца 136
Леди
Ангелина Вовк пришла с молодым возлюбленным в ЗАГС Телезвезда интригует поклонников.
Новости партнеров
В США произошло второе 11 сентября: пассажирский самолет врезался в здание
Четыре фактора заражения человека раком
"Пришла любовь": счастливая Климова рассказала о пятом ребенке
Чем рискуют пенсионеры, получающие пенсию на карточку
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь