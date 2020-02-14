15:18 (мск), источник: Коммерсантъ
Песков: не читавшие Конституцию не снижают уровень рабочей группы
Наличие в составе рабочей группы по изменению Конституции людей, которые не читали Основной закон, не снижает ее уровня, сказал
«Никоим образом это не понижает ни уровня, ни реноме этой рабочей группы. Наоборот, такое широкое представительство делает ее истинно рабочим механизмом, который охватывает все области нашей жизни», — сказал Песков. По его словам, даже если Исинбаева не читала до этого Конституцию, то она «прекрасно знает все нужды и чаяния российского спорта».
Он напомнил, что в рабочую группу входят и представители других сфер, которых тоже «вряд ли можно назвать экспертами» в правовых делах. Впоследствии «специалисты-правовики» из комиссии помогут «облечь» инициативы в юридическую форму, считает Песков.
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