15:49 (мск), источник: Коммерсантъ
Александр Лукашенко отказался «стоять на коленях»
Президент Белоруссии пообещал продолжить закупать нефть за пределами России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение республики в обмен на единые цены на энергоносители. Ранее он не раз давал понять, что ни при каких условиях не намерен «торговать независимостью» своей страны. В этот раз Лукашенко также заверил: страна продолжит закупать нефть за пределами РФ, чтобы «не стоять на коленях».
С новыми громкими заявлениями, касающимися экономической и политической независимости Белоруссии, Александр Лукашенко выступил сегодня на встрече с коллективом Светлогорского
Александр Лукашенко подробно рассказал о том, как прошли недавние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Так, он отметил, что обсуждение началось с проблем середины прошлого века, потом были затронуты современные угрозы, в том числе ситуация на Украине.
В частности, Александр Лукашенко предложил российской стороне поставлять на пострадавшие белорусские территории газ по более низкой цене, чем в другие регионы республики. Он отметил, что «в силу этой беды (взрыва на Чернобыльской АЭС.— “Ъ”) люди еще не могут пользоваться и древесиной, и другими видами топлива».
«Я напомнил, что на те нефтедобывающие, газодобывающие скважины (в России.— “Ъ”) летали самолеты из Гомеля, Витебска, Могилева, да и из Минска. То, что мы бурили и создавали в советские времена, в одну ночь оказалось чужим. И мы сегодня вынуждены покупать по мировой цене эту продукцию, а Россия у себя продает это в полцены или одну треть», — цитирует Александра Лукашенко агентство БелТА.
По словам Александра Лукашенко, во время переговоров в Сочи президент Путин засомневался в том, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах. «Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?» — передал слова Владимира Путина Александр Лукашенко.
Напомним, что в начале февраля Белоруссию посетил госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил о готовности Вашингтона обеспечить Белоруссию нефтью «по конкурентной цене». «Он (Майк Помпео.— “Ъ”) понимает наши проблемы сейчас, — поделился своим впечатлением от встречи белорусский президент.— В том числе они (американцы.— “Ъ”) очень хорошо знают, даже порой лучше, чем я, некоторые вопросы во взаимоотношениях с Россией. Он (Майк Помпео.— “Ъ”) мне сказал: “Не волнуйся, мы Беларуси поможем”».
Российскую нефть, как отмечал Александр Лукашенко, он тоже готов покупать «по мировым ценам», но Москва, по словам белорусского лидера, теперь настаивает на «существенной премии» за поставку. «Мы готовы сотрудничать. Но это должно быть честно, прозрачно и искренне. Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе», — возмутился ранее Лукашенко, утверждая, что Москва «обманула» Минск с ценами на нефть.
В Москве на ситуацию смотрят иначе.
Если этот пакет будет принят, то в рамках Союзного государства Белоруссия сможет покупать у России газ по $127 за 1 тыс. куб. м. Если нет — тогда Белоруссия сможет покупать газ у России в рамках ЕАЭС по цене $152 за 1 тыс. куб. м. По оценкам же членов российской делегации, участвовавших в переговорах в Минске, закупки Белоруссией американской нефти — «это минус $2 млрд в год» (по сравнению с российской «интеграционной» ценой).
«Мы всегда настроены на то, чтобы конструктивно взаимодействовать с нашими белорусскими партнерами», — отметил ранее в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1»
К теме независимости — не только экономической, но и политической — Александр Лукашенко возвращался сегодня не раз. Так, он сказал рабочим Светлогорского ЦКК:
Помните: ваш первый президент, которого вы
когда-тоизбрали, никогда не станет последним. Уже после меня думайте, как жить. Но и когда я буду жить, но не буду президентом, я буду всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой.
Что же касается постепенной интеграции, то она, по словам белорусского лидера, будет продолжаться. «Мы будем и дальше работать по интеграции», — заявил Лукашенко. И добавил: «Ничего плохого в этом нет».
Павел Тарасенко