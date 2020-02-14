Путин и Зеленский обсудили подготовку к новой встрече в «нормандском формате»

В ходе беседы также обсуждалось выполнение договоренностей, достигнутых на предыдущем саммите в «нормандском формате», который состоялся 9 декабря в Париже. Отдельно Путин и Зеленский акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся в Донбассе и России, отмечается в сообщении. Кроме того, президенты договорились активизировать работу трехсторонней контактной группы в Минске.
На сайте Кремля на момент публикации информации о разговоре Путина и Зеленского не было.
На встрече в Париже лидеры «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) подписали итоговое коммюнике, в котором подтвердили приверженность минским договоренностям от 2015 г., а также договорились обеспечить «полное и всеобъемлющее соблюдение режима прекращения огня» в Донбассе и содействовать обмену пленными по формуле «всех на всех».
Новую встречу было решено провести через четыре месяца, то есть она должна состояться в начале апреля. На ней стороны могут вернуться к вопросу о местных выборах в Донбассе и контролю над российско-украинской границей.