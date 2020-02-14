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16:53 (мск), источник: Ведомости

Путин и Зеленский обсудили подготовку к новой встрече в «нормандском формате»

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки». Об этом сообщил офис украинского президента.

Источник: РИА "Новости"

В ходе беседы также обсуждалось выполнение договоренностей, достигнутых на предыдущем саммите в «нормандском формате», который состоялся 9 декабря в Париже. Отдельно Путин и Зеленский акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся в Донбассе и России, отмечается в сообщении. Кроме того, президенты договорились активизировать работу трехсторонней контактной группы в Минске.

На сайте Кремля на момент публикации информации о разговоре Путина и Зеленского не было.

На встрече в Париже лидеры «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) подписали итоговое коммюнике, в котором подтвердили приверженность минским договоренностям от 2015 г., а также договорились обеспечить «полное и всеобъемлющее соблюдение режима прекращения огня» в Донбассе и содействовать обмену пленными по формуле «всех на всех».

Новую встречу было решено провести через четыре месяца, то есть она должна состояться в начале апреля. На ней стороны могут вернуться к вопросу о местных выборах в Донбассе и контролю над российско-украинской границей.

Следите за развитием темы «Нормандская четверка» в Париже
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