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20:20 (мск), источник: Ведомости

Путин в разговоре с Зеленским поставил вопрос о выполнении минских соглашений

Поводом стали «высказывания представителей украинского руководства», заявили в Кремле.

Источник: РИА "Новости"

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский 14 февраля провели телефонный разговор. Первым о нем сообщил офис украинского лидера. Позже Кремль выпустил свое сообщение, в котором было больше подробностей беседы. Версии сторон несколько отличаются друг от друга.

По словам пресс-службы Зеленского, президенты обсуждали выполнение договоренностей, достигнутых на встрече в Париже в декабре прошлого года, а также подготовку к следующему саммиту лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция). Отдельно Путин и Зеленский акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся в Донбассе и России, отмечается в сообщении. Также стороны договорились активизировать работу трехсторонней контактной группы в Минске, сообщил офис Зеленского.

Кремль подчеркнул, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны, а в ходе него обсуждались различные аспекты внутриукраинского конфликта.

Путин акцентировал важность полной и безусловной реализации минских договоренностей и «прямо поставил вопрос» о намерении Киева их выполнять. Ответ Зеленского на этот вопрос ни одна из сторон не привела. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности.
Кремль

Президенты также затронули вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня в Донбассе, дальнейшего разведения сил на линии соприкосновения, работ по разминированию и обмену удерживаемыми лицами.

Кроме того, Путин в контексте предстоящего 75-летия Победы подчеркнул вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны, сообщил Кремль.
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В декабре прошлого года в Париже состоялся саммит лидеров «нормандской четверки». По его итогам было подписано коммюнике, в котором лидеры четырех стран подтвердили приверженность минским договоренностям от 2015 г., а также договорились обеспечить «полное и всеобъемлющее соблюдение режима прекращения огня» в Донбассе и содействовать обмену пленными по формуле «всех на всех».

Новую встречу было решено провести через четыре месяца, т. е. она должна состояться в начале апреля. На ней стороны могут вернуться к вопросу о местных выборах в Донбассе и контролю над российско-украинской границей.

Путин и Зеленский, которые в Париже встретились впервые, разошлись в понимании сроков восстановления Украиной контроля над границей с Россией. Российский президент настаивает на безусловном соблюдении минских соглашений, в которых говорится, что Киев получит контроль над границей на следующий день после выборов в Донбассе. Украинский лидер хочет восстановить контроль над границей до выборов на непризнанных территориях.

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В среду, 12 февраля, новый руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что до возвращения контроля над границей с Россией выборов в Донбассе не будет. По его словам, позиция Киева по этому вопросу остается неизменной. «В соответствии с украинским законодательством невозможно проводить выборы, если на территории есть любые иностранные группировки, любые незаконные вооруженные люди и граница не находится под контролем правительства Украины», — заявил Ермак (цитата по ТАСС).

Комментируя это заявление, представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал Киеву обсуждать эту тему с представителями Донбасса. Он выразил при этом предположение, что ДНР и ЛНР «будут против того, чтобы менять суть и сущность минских договоренностей».

Дарья Коржова

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