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21:35 (мск), источник: ТАСС

В Госдепартаменте утверждают, что Россия занимает «деструктивную» позицию в СБ ООН

Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер отметил, что на площадке ООН идет диалог между лидерами стран — постоянных членов Совета Безопасности — России, Франции, Великобритании, США и Китая.

Источник: Reuters

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент США считает, что Россия «все время» занимает «деструктивную» позицию в Совете Безопасности (СБ) ООН. С таким утверждением выступил в пятницу помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер в ходе интернет-брифинга для журналистов, транслировавшегося из Мюнхена.

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Прямого ответа на вопрос корреспондента ТАСС, считают ли в Вашингтоне полезной идею организации саммита лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности — России, Франции, Великобритании, США и Китая, американский дипломат не дал. Прежде всего он отметил, что на площадке ООН «диалог уже идет». При этом Купер выступил с утверждением, что «было бы полезным, <…> чтобы постоянный представитель России не занимал постоянно деструктивную позицию и не налагал вето на ту работу, которая уже ведется на потенциально плодотворной платформе для диалога».

В прошлой республиканской администрации Джорджа Буша — младшего Купер, согласно его официальной биографии, был заместителем представителя США в СБ ООН.

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, президент РФ Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит «пятерки» постоянных членов СБ ООН. Как сообщил позже глава МИД РФ Сергей Лавров, Китай и Франция поддержали эту инициативу.

Директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил журналистам, что такая встреча могла бы пройти на полях юбилейной сессии Генассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке, но конкретных договоренностей об этом пока нет.

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