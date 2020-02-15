12:48 (мск), источник: Коммерсантъ
Петры враждебные веют над нами
Как на конференции по безопасности в Германии обнародовали, а потом удалили доклад по Украине.
Мюнхенская конференция по безопасности началась со скандала. На сайте организаторов мероприятия в пятницу был опубликован доклад «12 шагов к миру в Донбассе», одним из соавторов которого выступил председатель конференции, бывший высокопоставленный немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. Документ не содержит никаких радикальных предложений, однако его резко раскритиковал
Об экспертном докладе по урегулированию конфликта на Украине «Ъ» подробно писал в пятницу утром. Напомним, вчера так называемая Группа лидеров по вопросам евроатлантической безопасности (Euro-Atlantic Security Leadership Group) выпустила совместное заявление о «Двенадцати шагах по укреплению безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе» (оно объемное и скорее похоже на небольшой доклад).
В заявлении сказано, что «конфликт на Украине и вокруг нее — это трагедия для всех, кого коснулся этот кризис». «Он является постоянной угрозой стабильности в Евроатлантическом регионе и чреват катастрофическими ошибками в принятии решений, — полагают подписанты.— Ключевое условие для выхода из кризиса — политическое урегулирование, направленное на прекращение вооруженного конфликта на Донбассе, создание условий для конструктивного диалога России и Украины по широкому кругу вопросов, включая проблемы, связанные с Крымом, а также на укрепление евроатлантической безопасности». Далее предлагаются 12 шагов по укреплению безопасности и улучшению ситуации в гуманитарной, экономической и политической сферах.
Среди 46 подписантов много известных экспертов — бывших высокопоставленных дипломатов, военных, чиновников из России, США, стран ЕС.
В состав учредителей входит и бывший высокопоставленный немецкий дипломат, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Его подпись тоже стоит под этим заявлением, текст которого в пятницу одновременно был размещен на сайтах РСМД, European Leadership Network и Мюнхенской конференции по безопасности. На первых двух страницах документ
Судя по всему, доклад удалили с сайта после того, как его резко раскритиковали члены влиятельного американского экспертного совета «Atlantic Council» и
Экспертам «Atlantic Council» не понравились уже первые слова доклада «конфликт на Украине и вокруг нее». «Это описание извращает истинные причины проблемы и делает нахождение решения невозможным, — сказано в их
Без указаний из Кремля, финансирования и поставок вооружений, а порой и контингентов, с российской стороны никакого «конфликта на Украине и вокруг нее» бы не было.
Под
Петр Порошенко, исходя из схожей логики, назвал доклад «Мюнхенским сговором против Украины» по аналогии с событиями 1938 года.
Когда же доклад удалили с сайта конференции, его
«Ъ» направил запрос в
Елена Черненко, Мюнхен.