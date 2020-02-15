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12:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Петры враждебные веют над нами

Как на конференции по безопасности в Германии обнародовали, а потом удалили доклад по Украине.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Мюнхенская конференция по безопасности началась со скандала. На сайте организаторов мероприятия в пятницу был опубликован доклад «12 шагов к миру в Донбассе», одним из соавторов которого выступил председатель конференции, бывший высокопоставленный немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. Документ не содержит никаких радикальных предложений, однако его резко раскритиковал экс-президент Украины Петр Порошенко и члены влиятельного американского экспертного совета «Atlantic Council», заявившие, будто доклад «повторяет тезисы Кремля». В итоге документ с сайта Мюнхенской конференции по безопасности удалили.

Об экспертном докладе по урегулированию конфликта на Украине «Ъ» подробно писал в пятницу утром. Напомним, вчера так называемая Группа лидеров по вопросам евроатлантической безопасности (Euro-Atlantic Security Leadership Group) выпустила совместное заявление о «Двенадцати шагах по укреплению безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе» (оно объемное и скорее похоже на небольшой доклад).

Подписанты документа убеждены, что реализация их предложений помогла бы найти выход из украинского тупика.

В заявлении сказано, что «конфликт на Украине и вокруг нее — это трагедия для всех, кого коснулся этот кризис». «Он является постоянной угрозой стабильности в Евроатлантическом регионе и чреват катастрофическими ошибками в принятии решений, — полагают подписанты.— Ключевое условие для выхода из кризиса — политическое урегулирование, направленное на прекращение вооруженного конфликта на Донбассе, создание условий для конструктивного диалога России и Украины по широкому кругу вопросов, включая проблемы, связанные с Крымом, а также на укрепление евроатлантической безопасности». Далее предлагаются 12 шагов по укреплению безопасности и улучшению ситуации в гуманитарной, экономической и политической сферах.

Среди 46 подписантов много известных экспертов — бывших высокопоставленных дипломатов, военных, чиновников из России, США, стран ЕС.

С российской стороны учредителем Группы лидеров по вопросам евроатлантической безопасности является экс-глава МИД РФ, глава Российского совета по международным делам (РСМД) Игорь Иванов.
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В состав учредителей входит и бывший высокопоставленный немецкий дипломат, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Его подпись тоже стоит под этим заявлением, текст которого в пятницу одновременно был размещен на сайтах РСМД, European Leadership Network и Мюнхенской конференции по безопасности. На первых двух страницах документ по-прежнему доступен, а на третьей нет. Сайт Мюнхенской конференции по безопасности теперь выдает «Ошибку 404» (ссылки на изначальную публикацию этого доклада на сайте, однако, сохранились в кэше).

Судя по всему, доклад удалили с сайта после того, как его резко раскритиковали члены влиятельного американского экспертного совета «Atlantic Council» и экс-президент Украины Петр Порошенко. Многие представители «Atlantic Council» принимают участие в конференции в баварской столице, приехал на нее и Петр Порошенко.

Экспертам «Atlantic Council» не понравились уже первые слова доклада «конфликт на Украине и вокруг нее». «Это описание извращает истинные причины проблемы и делает нахождение решения невозможным, — сказано в их контр-заявлении. — “Конфликт на и вокруг Украины” начался, когда российские военные, в форме, но без отличительных знаков, захватили Крымский полуостров и Москва его “аннексировала”. После этого Москва начала гибридную войну в Донбассе, используя свою мощную пропагандистскую машину, чтобы представить события как внутриукраинский гражданский конфликт».

Без указаний из Кремля, финансирования и поставок вооружений, а порой и контингентов, с российской стороны никакого «конфликта на Украине и вокруг нее» бы не было.

Под контр-заявлением «Atlantic Council» подписались 26 экспертов. Среди них бывший замгоссекретаря США Строуб Талботт, бывший замгоссекретаря и бывший посол в НАТО Николас Бернс, бывший посол США в России Майкл Макфол, бывший посол США в России и замгенсека НАТО Александр Вершбоу, несколько бывших послов США на Украине.

Они считают, что доклад о «12 шагах к миру в Донбассе» «повторяет тезисы Кремля», а лучшим шагом к урегулированию конфликта было бы «остановить агрессию России».

Петр Порошенко, исходя из схожей логики, назвал доклад «Мюнхенским сговором против Украины» по аналогии с событиями 1938 года.

Когда же доклад удалили с сайта конференции, его пресс-секретарь опубликовал на своей странице в Facebook заявление, из которого следует, что Петр Порошенко «предотвратил Мюнхенской сговор против Украины, резко поставив вопрос перед организаторами» Мюнхенской конференции, и объяснив им, что этот документ был «очередной российской провокацией».

«Ъ» направил запрос в пресс-службу Мюнхенской конференции по безопасности.

Елена Черненко, Мюнхен.

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