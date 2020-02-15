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13:57 (мск), источник: Lenta.Ru

ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя украинцами. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс».

Речь идет о маломерном судне, на борту которого находились четверо граждан Украины без удостоверений личности, а также судовых и регистрационных документов. «Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться», — рассказали в ведомстве.

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В ходе осмотра плавсредства было обнаружено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставная сеть. В настоящее время судно вместе с украинцами доставлено в порт Керчи для дальнейшего разбирательства.

9 января сообщалось, что украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря. Его обнаружили летчики. Пилоты заставили судно отойти от украинского берега на «соответствующее расстояние». Украинская сторона утверждает, что корабль вел разведку.

Азовское море в декабре 2003 года было признано внутренними водами России и Украины под совместным управлением — согласно договору о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Однако вопрос границы окончательно так и не был решен.

После того, как Крым по итогам всенародного референдума вошел в состав России в 2014 году, а Киев отказался признать это, вопрос морской границы и правового статуса Азовского моря встал еще острее. В ноябре 2018 года он привел к инциденту с захватом российскими пограничниками трех украинских катеров и их экипажей. Россия настаивает, что тогда судно намеренно нарушило российскую морскую границу.

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