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16:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет провести местные выборы на всей территории страны.

Источник: AP 2020

Он говорил о вошедшем в состав России Крыме и территориях, которые сейчас занимают самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР).

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«Наше желание сегодня — провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма», — сказал господин Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он заявил, что сделать это без соответствующих политических условий и мер безопасности, в нарушение конституции Украины и международных стандартов невозможно. «Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украины и всем миром легитимными», — сказал господин Зеленский. «И они не могут быть такими, если произойдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над нашей границей», — сообщил президент Украины.

То, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут проводиться только по украинскому законодательству, Владимир Зеленский уже говорил. Кроме этого, Киеву нужно установить контроль над границей с Россией до проведения выборов, заявил он. Минские соглашения предполагают, что сначала должны пройти выборы, а потом уже решится вопрос с границей.

Власти Украины считают США ключевым союзником «в деле защиты суверенитета» страны и надеются на то, что Вашингтон будет более активно участвовать в процессе восстановления мира в Донбассе. Об этом заявил 31 января президент Украины Владимир Зеленский, принимая в Киеве госсекретаря США Майка Помпео.

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