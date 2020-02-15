Эрдоган заявил, что Россия управляет ливийским конфликтом «на высшем уровне»

«Россия в настоящее время управляет войной там на самом высоком уровне», — цитирует господина Эрдогана телеканал NTV (перевод по Reuters).
Ранее РФ воздержалась при голосовании в Совбезе ООН по резолюции в поддержку итогов Берлинской конференции по Ливии. Однако накладывать вето на резолюцию она не стала по просьбе одной из сторон ливийского конфликта.
Накануне конференции в Берлине Москва и Анкара выступили с инициативой о прекращении огня в Ливии и пригласили представителей обеих сторон конфликта — господина Сарраджа и командующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара — в российскую столицу для обсуждения и подписания соответствующего документа.
Оба политика в Москву прилетели, но отказались разговаривать друг с другом. В итоге Файез Саррадж подписал документ, а генерал Хафтар взял время на раздумье.
Одной из основных тем Мюнхенской конференции по безопасности стала ситуация в Ливии.