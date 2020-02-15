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21:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган заявил, что Россия управляет ливийским конфликтом «на высшем уровне»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия управляет конфликтом в Ливии «на самом высоком уровне». Он отметил, что Анкара продолжит оказывать поддержку Правительству национального согласия премьер-министра Файеза Сарраджа.

Источник: AP 2020

«Россия в настоящее время управляет войной там на самом высоком уровне», — цитирует господина Эрдогана телеканал NTV (перевод по Reuters).

Ранее РФ воздержалась при голосовании в Совбезе ООН по резолюции в поддержку итогов Берлинской конференции по Ливии. Однако накладывать вето на резолюцию она не стала по просьбе одной из сторон ливийского конфликта.

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Накануне конференции в Берлине Москва и Анкара выступили с инициативой о прекращении огня в Ливии и пригласили представителей обеих сторон конфликта — господина Сарраджа и командующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара — в российскую столицу для обсуждения и подписания соответствующего документа.

Оба политика в Москву прилетели, но отказались разговаривать друг с другом. В итоге Файез Саррадж подписал документ, а генерал Хафтар взял время на раздумье.

Одной из основных тем Мюнхенской конференции по безопасности стала ситуация в Ливии.

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2020 год начался для арабской страны с нового витка внутренних столкновений.

В Берлине состоялась международная конференция по Ливии
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21:13 (мск)© Ньюстюб
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