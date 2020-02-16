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00:31 (мск), источник: ТАСС

Президент Азербайджана назвал условия для начала переговоров с Нагорным Карабахом

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Баку сможет начать переговоры с Нагорным Карабахом, если Ереван перестанет финансировать этот регион и выведет оттуда свои войска. Об этом заявил в субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев на Мюнхенской конференции по безопасности.

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По его словам, сторонами конфликта являются Армения и Азербайджан, и это могут подтвердить сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а Нагорный Карабах не является стороной конфликта.

«Мы не собираемся с ними разговаривать. Мы говорим с агрессором. Мы готовы говорить с Нагорным Карабахом в случае, если Армения прекратит финансировать это нелегальное образование, Армения выведет все свои войска из Нагорного Карабаха и полностью выйдет с нашей территории, и тогда у нас будут аргументы говорить с этими людьми. Но пока они там — ни за что», — сказал Алиев.

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Сохранение территориальной целостности Азербайджана

Алиев заявил, что решение нагорно-карабахского вопроса между Баку и Ереваном должно учитывать сохранение территориальной целостности Азербайджана, которая признана международным сообществом.

По его словам, Нагорный Карабах на протяжении длительной части истории был частью Азербайджана. Кроме того, Алиев отметил, что Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции с требованием вывода армянский войск из Нагорного Карабаха, но они не были реализованы.

«Любое решение, которое будет достигнуто в результате мирных переговоров, должно вести к сохранению международно признанной территориальной целостности Азербайджана», — сказал Алиев.

Он также указал, что «международное сообщество, а именно сопредседатели Минской группы ОБСЕ, должны четко указать Армении, что Нагорный Карабах — это не часть Армении, это не независимая страна».
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«Никто не признает это незаконное образование. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что им надо оказывать больше международного давления с целью реализации резолюций Совета Безопасности [ООН]. Нет международного органа выше СБ ООН, он принял четыре резолюции», — добавил Алиев, указав, что, согласно резолюциям, Армении необходимо покинуть оккупированные территории.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного противостояния в 1992—1994 гг. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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