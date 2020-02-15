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22:51 (мск), источник: Известия

МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова о Шпицбергене

Норвегия отказалась от предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену. Об этом рассказал глава МИД Норвегии Аудун Халворсен. По словам министра, в послании Лаврова «не содержалось ничего нового».

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«Мы отвечаем на запросы российских лиц, имеющих интересы на Шпицбергене, будь то российские граждане или российские компании. Однако Норвегия не консультируется с другими странами о реализации ее суверенитета над какой-либо частью норвежской территории», — приводит заявление Халворсена портал High North News.

8 февраля посольство России в Норвегии заявило о нарушении Осло своих обязательств по договору о Шпицбергене.

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Норвегия нарушает свои обязательства по Договору о Шпицбергене от 1920 года, вынося участки, расположенные в пределах действия договора, «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа».

Из-за таких действий властей королевства «российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки». Подобная ситуация сложилась и в сфере добычи минеральных ресурсов.

В дипмиссии призвали Норвегию провести переговоры и консультации для разрешения сложившейся ситуации.

В октябре в МИД РФ назвали массированными антироссийскими вбросами сообщения норвежских СМИ о присутствии российского спецназа на территории Шпицбергена. Посольство страны в Осло отметило, что статья норвежского издания AldriMer является грубой провокацией.

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