Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией

Японский дипломат рассказал об этом по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, состоявшейся на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
«Я более конкретно поделился своими мыслями о том, как продолжить переговоры. Этапы (переговоров. — Прим. ред.) меняются», — отметил Мотэги.
Он подчеркнул, что от противостояния по основным положениям Москва и Токио перешли к более позитивному обсуждению.
Глава японского ведомства подчеркнул, что пригласил Лаврова посетить Японию в ближайшее время. «Сроки оговариваются», — добавил он.
Ранее глава японского МИД сообщил, что консультации и взаимодействие между Японией и Россией последовательно продвигаются вперед. Он выразил надежду на продолжение откровенных дискуссий по двусторонней проблематике, включая вопрос о заключении мирного договора.
Лавров в свою очередь поддержал своего японского коллегу, отметив, что он надеется на обсуждение целого ряда взаимно интересующих страны вопросов.
Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи японской стороне Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. При этом судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре. Япония же отказывалась от претензий на все острова, считая документ лишь частью решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция России состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой. Российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.