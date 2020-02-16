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07:25 (мск), источник: Интерфакс

Военные России рассказали подробности конфликта США с сирийцами и смертью подростка

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал подробности конфликта американских военных и местного населения на севере САР, в результате которого погиб подросток.

Источник: AP 2020

В среду, 12 февраля, на блокпосту в районе населенного пункта Харбат-Хамо, расположенном восточнее города Камышлы в провинции Хасеке, сирийские военные остановили отклонившуюся от маршрута колонну США. Между военными США и местным населением произошел конфликт, в результате которого американцы открыли огонь на поражение по гражданским. Погиб 14-летний мальчик, один местный житель получил ранения. В Минобороны РФ сообщили, конфликт с участием военных США и местных жителей в Сирии удалось прекратить благодаря российским военным: они вывели американскую колонну к пункту базирования.

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Как рассказал журналистам Резанцев, «инцидент произошел в результате неправомерных действий со стороны военнослужащих международной антитеррористической коалиции». По его словам, американцев остановили на блокпосту сирийские военные, которые пытались запретить им проезд через Харбат-Хамо.

«Однако в нарушение всех договоренностей военнослужащие, отклонившись от ранее спланированного маршрута на три с половиной километра, решили проехать через населенный пункт, тем самым вызвав недовольство со стороны местного населения», — сказал генерал.

По его словам, американские военные «продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению».

«Один из автомобилей коалиции застрял на обочине, а второй вышел из строя. После словесной перебранки началась беспорядочная стрельба», — рассказал Резанцев.
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По его данным, затем на импровизированный митинг протеста против визита непрошенных гостей собралось в тот день около тысячи человек. «На первоначальном этапе, когда только назревал конфликт, были только женщины, дети, старики, ни у кого из них не было оружия», сообщил, Резанцев, добавив, что за экстренной помощью американцы обратились к россиянам.

«Попросили оказать им содействие для того, чтобы покинуть населенный пункт. Для локализации конфликта в район инцидента прибыли российские военнослужащие. На наши действия и наши рекомендации, которые были направлены на стабилизацию обстановки, реагировали адекватно», — отметил генерал-майор.

Резанцев добавил, что американцам повезло, что они остановились на въезде в деревню, а не заехали вглубь, «потому что вывести их из населенного пункта было бы проблематично».

«Оценку действиям американцев пусть дают их руководители, но мы видим результат, к чему приводят такие действия. Поэтому считаю, что вели они себя не совсем правомерно», — резюмировал российский генерал.

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6 февраля© Ньюстюб
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