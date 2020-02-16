07:25 (мск), источник: Интерфакс
Военные России рассказали подробности конфликта США с сирийцами и смертью подростка
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии
В среду, 12 февраля, на блокпосту в районе населенного пункта
Как рассказал журналистам Резанцев, «инцидент произошел в результате неправомерных действий со стороны военнослужащих международной антитеррористической коалиции». По его словам, американцев остановили на блокпосту сирийские военные, которые пытались запретить им проезд через
«Однако в нарушение всех договоренностей военнослужащие, отклонившись от ранее спланированного маршрута на три с половиной километра, решили проехать через населенный пункт, тем самым вызвав недовольство со стороны местного населения», — сказал генерал.
По его словам, американские военные «продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению».
По его данным, затем на импровизированный митинг протеста против визита непрошенных гостей собралось в тот день около тысячи человек. «На первоначальном этапе, когда только назревал конфликт, были только женщины, дети, старики, ни у кого из них не было оружия», сообщил, Резанцев, добавив, что за экстренной помощью американцы обратились к россиянам.
«Попросили оказать им содействие для того, чтобы покинуть населенный пункт. Для локализации конфликта в район инцидента прибыли российские военнослужащие. На наши действия и наши рекомендации, которые были направлены на стабилизацию обстановки, реагировали адекватно», — отметил
Резанцев добавил, что американцам повезло, что они остановились на въезде в деревню, а не заехали вглубь, «потому что вывести их из населенного пункта было бы проблематично».
«Оценку действиям американцев пусть дают их руководители, но мы видим результат, к чему приводят такие действия. Поэтому считаю, что вели они себя не совсем правомерно», — резюмировал российский генерал.