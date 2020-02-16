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08:00 (мск), источник: Коммерсантъ

В «Газпроме» посоветовали не делать поспешных выводов о срыве проекта «Северный поток-2»

Глава пресс-службы компании «Газпром» Сергей Куприянов порекомендовал не делать поспешных выводов, комментируя слова министра энергетики США Дэна Бруйетта о том, что Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток — 2».

Источник: РИА "Новости"

«Никогда не говори никогда», — сказал РБК господин Куприянов.

Напомним, господин Бруйетт на Мюнхенской конференции по безопасности выразил уверенность, что «Газпром» не сможет завершить строительство газопровода в Балтийском море, потому что у России нет необходимых технологий.

Напомним, трубоукладчик «Северного потока-2» компания Allseas Group SA в декабре 2019 года приостановила работы и вывела из Балтийского моря свои суда после санкций США.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что трубопровод запустят до конца 2020-го. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер также выражал уверенность, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2», но для этого потребуется больше времени.

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Меркель: проект «Северный Поток-2» необходимо реализовать, несмотря на санкции США
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12 января© Ньюстюб
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