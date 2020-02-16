08:00 (мск), источник: Коммерсантъ
В «Газпроме» посоветовали не делать поспешных выводов о срыве проекта «Северный поток-2»
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«Никогда не говори никогда», — сказал РБК господин Куприянов.
Напомним, господин Бруйетт на Мюнхенской конференции по безопасности выразил уверенность, что «Газпром» не сможет завершить строительство газопровода в Балтийском море, потому что у России нет необходимых технологий.
Напомним, трубоукладчик «Северного потока-2» компания Allseas Group SA в декабре 2019 года приостановила работы и вывела из Балтийского моря свои суда после санкций США.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что трубопровод запустят до конца 2020-го. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер также выражал уверенность, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2», но для этого потребуется больше времени.