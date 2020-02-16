Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Тест: как вы помните советские песни о любвиВ честь Дня святого Валентина мы предлагаем вам вспомнить, какие строчки о любви были в знаменитых советских песнях. Вперед!
Фоторепортажи
18Юбилей Дмитрия Маликова
30Россиянка попала в финал престижного фотоконкурса
15:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Переводчики Путина перечислили его самые затруднительные фразы

Переводчики президента России Владимира Путина перечислили самые затруднительные фразы главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: AP 2020

Советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» привел в пример высказывание «мы не будем стоять враскоряку». По его словам, он услышал эту фразу президента в телерепортаже, и обрадовался, что ему не придется ее переводить.

Видео
Путин рассказал анекдот про бабушку

Также Садыков назвал неожиданной команду «вольно!», так как если бы заранее не знал нужного варианта перевода, то этот термин мог бы поставить его в ступор. В июне 2017 года такую команду Путина перевели как Welcome!

Помимо этого, переводчики активно дискутировали по поводу фразы «Донбасс порожняк не гонит», рассказала третий секретарь департамента Наталья Красавина. В итоге, вспоминает она, высказывание перевели как «Донбасс ерунды не говорит».

Путин нередко использует в своей речи различные поговорки, пословицы и крылатые выражения. В июле прошлого года «Русская служба Би-би-си» собрала в одном видео русские поговорки, которые когда-либо произносил российский президент. В подборку попали, в частности, фразеологизм «сапоги всмятку», обозначающий полную бессмыслицу, поговорка про бабушку, дедушку и мужской половой орган, а также несколько поговорок других народов мира.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Лукашенко предложил присоединить Россию к Белоруссии
Танец бывшего майора МВД в розовом костюме покорил «Давай поженимся!». Видео
В Китае ввели смертную казнь за сокрытие коронавируса
Умер автор ремикса на главную тему «Бригады» Андрей Иванов
Кудрин прокомментировал фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России
Емельяненко одарил Кадырова и вызвал недовольство фанатов
Выжившие пассажиры рассказали, как спастись при авиакатастрофе
«Газпром» ответил США про перспективы «Северного потока-2»
Здоровье
Бурная сексуальная жизнь провоцирует рак Большое количество любовников не только повышает риск половых инфекций, но и выступает канцерогенным фактором.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Горячие темы на Авто
Чем плох сухой закон? 116
Замена масла 112
Защита и пропаганда семейных ценностей 106
Я все ж нашёл источник зла --- 95
Кино
Звезды «Султана моего сердца» взволновали совместным фото Александра Никифорова и Али Эрсан Дуру встретились и обнадежили фанатов
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Вещички для малыша. 135
Температура 38. 100
Купаться в начале апреля-куда? 91
Тяжело без мозга жить. 85
Леди
Ангелина Вовк пришла с молодым возлюбленным в ЗАГС Телезвезда интригует поклонников.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь