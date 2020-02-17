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02:47 (мск), источник: ТАСС

Посол России в Турции прокомментировал угрозы в свой адрес

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Авторы угроз, поступающих в адрес посольства России в Турции, могут не отдавать себе отчет в том, что их действия запускают «цепную реакцию» ксенофобии, злобы и ненависти. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в воскресенье в интервью телеканалу «Звезда».

Ранее Ерхов заявил, что ему начали поступать угрозы из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. По словам пресс-атташе российского диппредставительства Ирины Касимовой, турецкие власти приняли дополнительные меры по охране посольства.

«Те, кто их (угрозы) пишут, могут не вполне отдавать себе отчет в том, что они запускают цепную реакцию ксенофобии, злобы и ненависти, которая в конце концов может найти практическое проявление. Многие специалисты сейчас вспоминают, что та информационно-пропагандистская обстановка, которая сложилась в последние дни, сильно напоминает обстановку, которая имела место здесь пять лет назад, и все мы прекрасно помним, чем это кончилось», — сказал он, назвав поступающие угрозы и оскорбления недопустимыми, поскольку «речь идет не о посольстве или после, а о России и всех ее представителях».

Глава российской дипмиссии в Турции добавил, что угрозы продолжают поступать, но при этом «информационное пространство вокруг темы безопасности российских загранучреждений, и вообще вокруг России, в последние, скажем так, часы существенно подчищено».

«Я думаю, это следствие того общественного интереса, который был проявлен к этой теме. И тем, кто это делает, мы тоже признательны, потому что это важно», — пояснил дипломат.

Ерхов отметил, что меньше всего стоит беспокоиться за его личную безопасность и назвал эффективными меры турецкой стороны по усилению охраны посольства РФ.

«Конечно, посла охраняют, посол в безопасности. Но мы же не можем приставить охрану ко всем сотрудникам наших загранучреждений», — сказал он.

Посол РФ в Турции напомнил, что в подобных вопросах нужна «крайняя осторожность и крайняя щепетильность», поскольку нельзя допустить разжигания ненависти между народами.

«Это важно и потому, что такого рода общественная атмосфера может привести к тому, что под угрозой окажется все здание турецко-российских отношений. Это очень большой, очень важный для наших стран и народов комплекс взаимосвязей, который на протяжении последних лет кропотливо выстраивался тщательными, выверенными усилиями десятков тысяч человек, сверху донизу, начиная с наших президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, которые внесли немалый личный вклад в развитие двусторонних связей в последнее время. Наши страны нужны друг другу, наши страны заинтересованы друг в друге, и мы этот потенциал должны сохранить и преумножить», — резюмировал он.

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