В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова

С идеей переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами) выступил ранее приматор (глава) Праги Зденек Гржиб.
«Группа гражданских активистов Праги подготовила и опубликовала в субботу 15 февраля петицию против переименования площади Pod kaštany в площадь Бориса Немцова и начала сбор подписей под нею. К вечеру воскресенья, то есть за два неполных дня, петицию уже подписали 417 человек», — сказал Новотный.
«Многие в Праге прекрасно понимают, что инициатива приматора — не что иное как самая настоящая провокация, направленная против России, против ее руководства, на разрушение дружественных отношений между нашими странами», — сказал собеседник.
Президент республики Милош Земан, по словам его пресс-секретаря Йиржи Овчачека, считает, что переименование площади, на которой размещено посольство России, несомненно является политическим шагом.
«Речь однозначно идет о политическом шаге. Это классическое проявление особенности некоторых чехов — совершить пакость, оставаясь при этом как бы в стороне», — передал слова президента его пресс-секретарь в газете Lidové noviny.
По словам приматора, присвоением площади имени Немцова магистрат пойдет навстречу пожеланиям 4,5 тысячи горожан, поставивших своих подписи под соответствующей петицией. При этом приматор не считает, что кто-либо в России воспримет переименование площади в качестве провокации, поскольку Немцов, кроме прочего, был российским вице-премьером. К тому же, добавил приматор, площади, носящие имя Немцова, уже есть в Вашингтоне, Вильнюсе и Киеве.
Решение о переименовании площади Под каштанами, как сообщил приматор, предполагается принять на заседании горсовета 24 февраля, чтобы спустя три дня, в пятую годовщину убийства Немцова, можно было провести церемонию торжественного открытия доски с новым названием.
Комментатор TV Prima Томаш Выорал в связи с инициативой приматора Праги предложил развить ее и продолжить переименование улиц и площадей, на которых расположены посольства других стран. Так, улицу перед посольством Германии он предложил назвать Лидицкой (деревня Лидице под Прагой была сожжена фашистами в июне 1942 года), а улицу перед посольством Франции или Великобритании — на выбор — улицей Мюнхенского соглашения или улицей Предательства. Улицу перед посольством США он в том же ключе предложил назвать улицей Гуантанамо (в этом городе на военно-морской базе США находится тюрьма, известная безжалостным отношением к заключенным).