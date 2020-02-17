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07:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Ирландия пожаловалась на активность российской разведки

Россия направила своих разведчиков к берегам Ирландии, чтобы определить точное месторасположение подводных кабелей связи, соединяющих Европу с Америкой. Об этом пишет The Times.

Источник: РИА "Новости"

По информации СМИ, ирландские полицейские и военные обеспокоились тем, что диверсанты из Главного разведуправления Генштаба ВС России могут выявить слабые места кабелей и перебить их в случае конфликта. Настороженность Ирландии в этом вопросе вызвана тем, что именно на ее территории начинается подводная часть трансатлантических цифровых магистралей.

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Еще одним поводом для беспокойства издание называет якобы усилившуюся деятельность российской разведки в порту Дублина, изучающей инфраструктуру стратегического объекта.

По мнению спецслужб, Россия может использовать их страну как базу для разведывательной работы из-за недостаточной развитости контрразведывательных ведомств Ирландии.

В ноябре 2019 года глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО. По его словам, «Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует нашу решимость», и для противодействия Москве необходимо усилить взаимодействие разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes), в который входят спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады.

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