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13:05 (мск), источник: РИА Новости

Клишас прокомментировал идею МВД о внесудебной блокировке счетов

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Предложение МВД о внесудебной блокировке банковских счетов требует дополнительного обсуждения, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Источник: РИА Новости

МВД России опубликовало ранее проект Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, в котором предложило ввести внесудебный механизм блокировки банковских счетов и электронных средств платежа по инициативе субъектов оперативно-розыскной деятельности.

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«Необходимо дополнительное обсуждение предложенного МВД России внесудебного механизма блокировки банковских счетов и электронных платежных средств по инициативе оперативно-розыскных органов», — сказал журналистам Клишас.

В целом сенатор поддержал проект документа, отметив, что акцент в нем сделан не только на пресечение незаконного распространения наркотиков и формирование системы защиты территории России от незаконного перемещения наркотиков через государственную границу, но и на профилактику наркопотребления.

«Такой подход позволит снизить не только предложение по незаконному приобретению наркотических средств, но и спрос на них», — считает он.

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