Клишас прокомментировал идею МВД о внесудебной блокировке счетов

МВД России опубликовало ранее проект Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, в котором предложило ввести внесудебный механизм блокировки банковских счетов и электронных средств платежа по инициативе субъектов оперативно-розыскной деятельности.
«Необходимо дополнительное обсуждение предложенного МВД России внесудебного механизма блокировки банковских счетов и электронных платежных средств по инициативе оперативно-розыскных органов», — сказал журналистам Клишас.
В целом сенатор поддержал проект документа, отметив, что акцент в нем сделан не только на пресечение незаконного распространения наркотиков и формирование системы защиты территории России от незаконного перемещения наркотиков через государственную границу, но и на профилактику наркопотребления.
«Такой подход позволит снизить не только предложение по незаконному приобретению наркотических средств, но и спрос на них», — считает он.